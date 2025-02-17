Російський дипломат традиційно уникав називати війну війною та намагався загрожувати Україні

Необхідно, щоб реалізацією нових домовленостей щодо України займалася та влада в Києві, яка з’явиться за підсумками демократичних виборів, а сама держава має стати демілітаризованою і нейтральною, яка не входить до жодних блоків та альянсів.

Про це заявив 17 лютого представник Російської Федерації в Організації об’єднаних націй Василь Небензя, повідомляють російські ЗМІ.

"Параметри врегулювання, що обговорюються в Україні, здадуться Києву нездійсненною мрією, якщо Зеленського з його провокаціями не поставити на місце", – сказав Небензя.

Російський дипломат спробував залякати Україну та її союзників, заявивши, що нові умови закінчення українського конфлікту будуть набагато гіршими для Києва, ніж умови Мінських домовленостей. Традиційно Небензя назвав конфліктом війну Росії проти України.

"Україна безповоротно втратила ДНР, ЛНР, Херсонську та Запорізьку області", — додав він.

Також російський дипломат висловив думку, що з приходом до влади в США республіканців з’явилися шанси на те, що "гаряча фаза" української кризи незабаром закінчиться. Тепер він назвав війну кризою.

"Необхідно, щоб реалізацією нових домовленостей щодо України займалася та влада в Києві, яка з’явиться за підсумками демократичних виборів", — сказав Небензя.

Представник РФ в ООН також заявив, що майбутня Україна має бути демілітаризованою, нейтральною державою, яка не входить до жодних блоків і альянсів.

Раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що переговори між делегаціями США та РФ в Ер-Ріяді будуть двосторонніми. Вони стосуватимуться питання про початок мирних переговорів щодо України.