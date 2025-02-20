"Используем каждый рычаг": в Конгрессе США обещают защитить интересы Украины

Все хотят мира, но он должен быть справедливым

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что в Конгрессе США достаточно голосов для блокирования неприемлемых решений в отношении Украины и России. Представители обеих партий в обеих палатах готовы использовать все имеющиеся рычаги влияния, чтобы предотвратить любые попытки вознаградить Путина за агрессию.

Конгрессмен подчеркнул, что президенту Зеленскому нельзя навязывать никакие соглашения, не гарантирующие безопасность и суверенитет украинского народа. Об этом Брайан Фицпатрик написал в своих соцсетях.

Конгрессмен напомнил, что украинцы избрали Зеленского на честных выборах, подтвержденных ОБСЕ. Сам Фицпатрик ранее работал в этой организации и отметил, что Россия подобных выборов никогда не проводила.

"Президент Зеленский и все переговорщики должны знать: есть решающее количество членов Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и в обеих палатах, которые готовы, желают и способны сделать все возможное, чтобы предотвратить вознаграждение коммунистического диктатора Владимира Путина за его незаконное вторжение, изнасилование, похищение, пытки и убийство украинского народа, включая многих женщин и детей", — заявил Фицпатрик.

Он пообещал использовать все возможные способы воздействия, несмотря на политические последствия. Конгрессмен назвал этот вопрос жизненно важным.

"Этот вопрос настолько срочный и столь экзистенциальный. Он определяет наследство", — подчеркнул он.

Фицпатрик отметил, что все хотят мира, но он должен быть справедлив. Для этого следует наказать российских захватчиков, защитить украинских пострадавших и честно разделить расходы между европейскими странами.

"Иначе это поощрит будущие вторжения и приведет к дальнейшим страданиям и кровопролитию", — подчеркнул республиканец.

В конце своего сообщения Фицпатрик упомянул о "мире через силу" и "патриотическом здравом смысле" как о главных американских ценностях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как республиканцы США отреагировали на заявления Трампа о Зеленском. Их мнения в Сенате США разделились.