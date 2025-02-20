"Використаємо кожен важіль": у Конгресі США обіцяють захистити інтереси України

Всі хочуть миру, але він має бути справедливим

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що в Конгресі США є достатня кількість голосів для блокування неприйнятних рішень щодо України та Росії. Представники обох партій в обох палатах готові використати всі наявні важелі впливу, щоб запобігти будь-яким спробам винагородити Путіна за агресію.

Конгресмен наголосив, що президенту Зеленському не можна нав'язувати жодних угод, які не гарантують безпеку та суверенітет українського народу. Про це Браян Фіцпатрік написав у своїх соцмережах.

Конгресмен нагадав, що українці обрали Зеленського на чесних виборах, які підтвердила ОБСЄ. Сам Фіцпатрік раніше працював в цій організації та зазначив, що Росія таких виборів ніколи не проводила.

"Президент Зеленський і всі переговірники мають знати: є вирішальна кількість членів Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і в обох палатах, які готові, бажають і здатні зробити все можливе, щоб запобігти винагороді комуністичного диктатора Володимира Путіна за його незаконне вторгнення, зґвалтування, викрадення, катування та вбивство українського народу, включно з багатьма жінками та дітьми", — заявив Фіцпатрік.

Він пообіцяв використати всі можливі засоби впливу, незважаючи на політичні наслідки. Конгресмен назвав це питання життєво важливим.

"Це питання настільки термінове і настільки екзистенційне. Воно визначає спадщину", — підкреслив він.

Фіцпатрік зазначив, що всі хочуть миру, але він має бути справедливим. Для цього потрібно покарати російських загарбників, захистити українських постраждалих і чесно розділити витрати між європейськими країнами.

"Інакше це заохотить майбутні вторгнення та призведе до подальших страждань і кровопролиття", — наголосив республіканець.

Наприкінці свого допису Фіцпатрік згадав про "мир через силу" та "патріотичний здоровий глузд" як про головні американські цінності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як республіканці США відреагували на заяви Трампа про Зеленського. Їхні думки у Сенаті США розділилися.