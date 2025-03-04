У Раді хочуть створити групу переговорників зі США: що з нею не так

Нардепи хочуть скликати позачергове засідання

Верховна Рада України розглядає можливість створення нової парламентської групи для переговорів зі США.

У понеділок, 3 березня, на сайті парламенту з'явилося звернення керівництва Ради з підтримкою мирних ініціатив Трампа, що викликало критику з боку "слуг народу". 4 березня Дмитро Разумков, голова депутатської групи "Розумна політика" та ексспікер Верховної Ради, закликав терміново створити парламентську групу для переговорів зі США. Він ініціює позачергове засідання Ради для розгляду цього питання. Разумков наголосив на важливості співпраці з США, зазначивши, що без налагодженого діалогу Україна не зможе впевнено почуватися на полі бою та на міжнародній арені.

"Ми звертаємося до спікера Стефанчука з вимогою дати доручення Апарату ВР виготовити бланки для збору підписів народних депутатів, необхідних для скликання позачергового засідання", — йдеться у дописі.

Разумков підкреслив, що часу на зволікання немає, і закликав об'єднати зусилля для збереження єдності з союзниками та зміцнення позицій України на світовій арені.

Нардеп Максим Бужанський зробив зауваження Разумкову, зазначивши, що Рада з 24 лютого працює в режимі безперервного позачергового засідання, і ініціювати ще одне неможливо. Він запропонував ініціювати засідання в один із днів тижня або включити постанову до порядку денного.

Нагадаємо, що відносини між Києвом та Вашингтоном загострилися після сварки в Білому домі між Зеленським і Трампом. У ніч на 4 березня США зупинили військову допомогу Україні.