Подозревают в госизмене и финансировании оккупантов: где сейчас скандальный нардеп Шуфрич

Политика подозревают в взрывной деятельности против Украины

Нестор Шуфрич — известный пророссийский народный депутат, над которым сейчас проходит судебный процесс по делу о государственной измене. Также ему инкриминируют финансирование Российской гвардии во временно оккупированном Крыму.

"Телеграф" напомнит, какой была деятельность политика и что известно об уголовном деле против него.

Что известно о Несторе Шуфриче

Политическая карьера Шуфрича началась в 1996 году, когда он присоединился к СДПУ(о), которую возглавлял Виктор Медведчук. Впоследствии Нестор был избран заместителем председателя этой политической силы.

Шуфрич вступил в партию СДПУ(о) еще в 90-х, фото из сети

В 1998 году Шуфрич впервые попал в Верховную Раду от "социал-демократов". В парламенте он отвечал за экономическое развитие страны, инвестиции, бюджет и приватизацию.

В 2002 году Шуфрич баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, после чего присоединился к СДПУ(о). Активно поддерживал Виктора Януковича на выборах президента в 2004 году и даже дрался с представителями Виктора Ющенко.

Шуфрич поддерживал Януковича, фото из сети

В 2006 году Шуфрич стал нардепом от оппозиционного блока "Не так!" в Верховном Совете Крыма. Некоторое время возглавлял Министерство Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 2012 году Шуфрич стал нардепом в Раде от "Партии регионов". Во время своей деятельности часто попадал в драки, в том числе с тогдашними нардепами Юрием Луценко, Николаем Рудьковским, Алексеем Гончаренко и руководителем Министерства здравоохранения Виктором Ляшко.

Шуфрич часто устраивал драки в Раде и на ТВ, фото из сети

Шуфрич поддерживал скандальные "диктаторские законы", ограничивающие права и свободы украинцев. Подписывал обращение в Сейм Польши признать геноцидом поляков события национально-освободительной войны Украины 1942—1944 годов. Леонид Кравчук назвал такое обращение национальной изменой. Также Шуфрич был инициатором закона о прекращении АТО.

В 2014 году Шуфрич стал нардепом "Оппозиционного блока". Возглавлял комитет по свободе слова. Был против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донбасса и Луганской области. В то же время, российскую агрессию на Донбассе называл "войной между украинцами".

Где сейчас Нестор Шуфрич

В марте 2022 года Шуфрич был задержан, когда он пытался сфотографировать блокпост. Тогда его охранники начали отстреливаться.

В сентябре 2023 года нардепу сообщили о подозрении в государственной измене. Речь шла о том, что Шуфрич выполнял задачи работавшего на ФСБ Владимира Сивковича. Дома у политика обнаружили документы со схемой автономии для Донбасса и запрещенную советскую символику. Тогда Шуфрич был арестован на два месяца без права внесения залога.

Нестора Шуфрича арестовали, фото Виталия Носача, "РБК-Украина"

После этого меру пресечения в виде содержания под стражей чиновнику продолжили. А в феврале 2024 года Шуфричу сообщили о новом подозрении — финансировании российских оккупантов во временно захваченном Крыму. По данным следствия, нардеп платил Росгвардии за военизированную охрану своей недвижимости на территории полуострова. Сумма – более полумиллиона российских рублей.

Также стало известно, что Шуфрич после начала полномасштабного вторжения России в Украину вывез свою семью в Венгрию. В этой стране он переписал свое имущество на подставное лицо.

В сентябре 2024 появились слухи о смерти нардепа в СИЗО. Однако впоследствии оказалось, что это фейк. Сам нардеп говорил, что ему 8 месяцев не давали разрешения на медицинские манипуляции. И из-за него вроде бы получил осложнение в работе пищеварительной системы.

"Восемь месяцев меня не оперировали, и операция, которая могла обойтись манипуляциями, то есть манипулятором, уже стала невозможной. Была проведена неделю назад полноценная глубокая операция. Исправили две грыжи… Это имеет определенные осложнения в связи с обеспечением работы желудочного тракта. То, чего можно было избежать, произошло", — сказал он.

Шуфрич жаловался на здоровье в СИЗО, фото "Детектор медиа"

В январе 2025 года у Шуфрича скончался отец. Нардеп сообщил, что накануне ждал видеоконференцию с папой, но ее не обеспечили. Потому им не удалось увидеться.

В марте 2025 года Шуфричу продлили меру пресечения — содержание под стражей — до мая. В то же время, он может осуществлять депутатские полномочия, но физически находиться на заседаниях нардеп не имеет права.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел в молодости Нестор Шуфрич. Он существенно изменился с тех пор.