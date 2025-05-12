"Стиль Трампа не комфортен для Путина": Климкин объяснил, в чем его особенность

Президент США может создавать как возможности, так и проблемы

Политический стиль президента США Дональда Трампа намного менее комфортен для Владимира Путина. Дело в том, что его действия и заявления часто имеют рваный темп и, на первый взгляд, не предсказуемы.

Американские чиновники оценивают его как более эффективный, чем политика экс-президента США Джо Байдена. Об этом сказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с "Говорит Великий Львов".

"Стиль Трампа намного менее комфортен лично для Путина. Поскольку Трамп может говорить какие-то более приятные вещи, но психологически давить, он может менять темп. Он может создавать как возможности, так и проблемы", — отметил экс-глава МИД.

В частности, проблемы возникают для экономики России, которая прекратила рост, но еще не дошла до состояния стагнации. И здесь, по словам Климкина, сыграли роль тарифы Трампа, повлиявшие на цену на нефть.

"Это не санкции, но это достаточно скоординированные действия, и Трамп прекрасно понимал последовательность своих действий", — добавляет бывший чиновник.

По его словам, американские чиновники оценивают политику Трамп как нечто, что может быть более эффективным, чем действия Байдена.

"Но Трамп играет действительно в таком рваном темпе. Он понимает, как он играет. Можно жаловаться на его навыки, можно их преподносить. Но я считаю, что Трамп менее комфортный игрок для Путина", — говорит Климкин.

Однако будет ли это продолжаться, сложно сказать. По мнению экс-министра, Трамп способен формулировать позицию, способен давить на Путина, но так же на нас. И у него достаточно простая, циничная позиция. К примеру, он предлагает помощь в переговорах, но договариваться Украине и России нужно самостоятельно.

"Тем не менее, рамка переговоров может быть установлена только между американцами и Кремлем, поскольку в Кремле считают, что на самом деле они ведут прокси-войну с Соединенными Штатами. И Трамп в одном из высказываний почти что это признал", — объяснил Климкин.

По его словам, Трамп тоже учится и достаточно не просто. Ведь президент США прекрасно понимает, что построить новое качество отношений с Путиным – это включает и понимание того, как Путин мыслит, что он хочет.

В вопросе Украины президент США также "обучается", и это, по словам Климкина, важно не только для нас, но и для европейцев.

Ранее "Телеграф" писал, что американский президент Дональд Трамп заявил, что раздумывает над возможностью приобщиться к возможной встрече украинской и российской делегаций в Стамбуле.