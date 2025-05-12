"Стиль Трампа не комфортний для Путіна": Клімкін пояснив, у чому його особливість

Президент США може створювати як можливості, так і проблеми

Політичний стиль президента США Дональда Трампа є набагато менш комфортним для Володимира Путіна. Річ у тім, що його дії та заяви часто мають рваний темп та, на перший погляд, не мають передбачуваності.

Американські чиновники оцінюють його, як більш ефективний, ніж політика експрезидента США Джо Байдена. Про це сказав колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у розмові з "Говорить Великий Львів".

"Стиль Трампа є набагато менш комфортним особисто для Путіна. Оскільки Трамп може говорити якісь більш приємні речі, але психологічно тиснути, він може міняти темп. Він може створювати як можливості, так і проблеми", — зауважив ексглава МЗС.

Зокрема проблеми виникають для економіки Росії, яка припинила ріст, але ще не дійшла до стану стагнації. І тут, за словами Клімкіна, відіграли роль тарифи Трампа, які вплинули на ціну на нафту.

"Це не є санкціями, але це доволі скоординовані дії, і Трамп прекрасно розумів послідовність своїх дій", — додає колишній чиновник.

За його словами, американські урядовці оцінюють політику Трамп як щось, що може бути більш ефективним за Байдена.

"Але Трамп грає дійсно в такому рваному темпі. Він розуміє, як він грає. Можна скаржитись на його навички, можна їх підносити. Але я вважаю, що Трамп менш комфортний гравець для Путіна", — каже Клімкін.

Проте чи триватиме це й надалі, складно сказати. На думку ексміністра, Трамп здатний формулювати позицію, здатний тиснути на Путіна, але так само на нас. І у нього досить проста, цинічна позиція. До прикладу, він пропонує допомогу у переговорах, але домовлятись Україна та Росія мають самотужки.

"Тим не менш, рамка переговорів може бути встановлена тільки між американцями і Кремлем, оскільки в Кремлі вважають, що насправді вони ведуть проксі-війну зі Сполученими Штатами. І Трамп в одному з висловлювань так, власне, майже і визнав", — пояснив Клімкін.

За його словами, Трамп також навчається і досить не просто. Адже президент США прекрасно розуміє, що побудувати нову якість відносин з Путіним це включає і розуміння того, як Путін мислить, що він хоче.

У питанні України президент США також "навчається", і це, як каже Клімкін, важливо не тільки для нас, а й для європейців.

Раніше "Телеграф" писав, що американський президент Дональд Трамп заявив, що роздумує над можливістю долучитись до можливої зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі.