Это уже не Минск — Пристайко назвал главную разницу между тогдашними и нынешними переговорами

Пристайко признал, что украинская дипломатия допустила войну

Переговоры между Украиной и Россией сегодня имеют иную природу, чем те, которые проходили в рамках Минского процесса. Теперь принципиально отличаются условия, участники и дипломатические реалии.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко. В отличие от Минска-2, где Россия действовала из-за прокси-сил так называемых "ДНР" и "ЛНР", ныне она выступает открытым участником конфликта.

В прошлом Москва настаивала на том, что не является стороной войны, продвигая идею трехсторонней контактной группы по ОБСЕ и "представителям Донбасса". Сегодня никто не скрывает, что именно РФ является агрессором, и переговоры — это диалог с ней напрямую.

Вадим Пристайко также отметил, что нынешние переговоры лишены иллюзий. Если раньше дипломатия полагалась на возможность принудить Россию к компромиссу — в частности, из-за давления Франции и Германии, — то Киев рассматривает Москву исключительно как противника. "Сейчас все маски сброшены, Россия — это Россия, наш не падающий враг", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что в отличие от 2015 года, теперь украинское общество и политическое руководство уже не питают иллюзий о возможности "встретиться посередине". Зеленский, по словам Пристайко, прошел глубокую трансформацию — от убеждения, что достаточно "посмотреть Путину в глаза", до четкой позиции по поводу невозможности компромисса за счет национальных интересов.

Важным отличием является и полная утрата доверия к любым кулуарным договоренностям. Если раньше Россия могла переписывать договоренности в последний момент, как это было во время "Ночи Минска", то теперь украинская сторона отстаивает четкий принципиальный подход: либо есть содержательная договоренность, либо переговоров не будет.

"Мы допустили, как дипломатия, войну. Это не все в наших руках, очевидно, но если понимать, для чего нужна дипломатия в стране, ее вершина существования, ради чего она вообще существует, это не допустить войны и уничтожения своей собственной государственности, собственного народа. Украинская дипломатия не справилась с этой задачей", — признал Пристайко. Он также отметил, что новый дипломатический формат должен учитывать эту реальность и работать с открытым признанием: перед нами – не "партнер по диалогу", а противник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что мирный процесс между Украиной и Россией не будет реально продвигаться без его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, никакие переговоры на уровне делегаций не способны принести прорыв без участия лидеров государств.