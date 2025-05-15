Це вже не Мінськ — Пристайко назвав головну різницю між тодішніми і теперішніми переговорами

Пристайко визнав, що українська дипломатія допустила війну

Перемовини між Україною та Росією сьогодні мають іншу природу, ніж ті, що проходили в межах Мінського процесу. Тепер принципово відрізняються умови, учасники та дипломатичні реалії.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів колишній глава МЗС України Вадим Пристайко. На відміну від Мінська-2, де Росія діяла через проксі-сили так званих "ДНР" і "ЛНР", нині вона виступає відкритим учасником конфлікту.

У минулому Москва наполягала на тому, що не є стороною війни, просуваючи ідею тристоронньої контактної групи з ОБСЄ та "представниками Донбасу". Сьогодні ж ніхто не приховує, що саме РФ є агресором, і перемовини — це діалог з нею напряму.

Вадим Пристайко також зазначив, що теперішні переговори позбавлені ілюзій. Якщо раніше дипломатія покладалася на можливість примусити Росію до компромісу — зокрема через тиск Франції та Німеччини, — то нині Київ розглядає Москву винятково як противника. "Зараз всі маски скинуті, Росія — це Росія, наш ворог, який не падає", — сказав дипломат.

Він підкреслив, що на відміну від 2015 року, тепер українське суспільство і політичне керівництво вже не мають ілюзій про можливість "зустрітись посередині". Зеленський, за словами Пристайка, пройшов глибоку трансформацію — від переконання, що достатньо "подивитися Путіну в очі", до чіткої позиції щодо неможливості компромісу за рахунок національних інтересів.

Важливою відмінністю є і повна втрата довіри до будь-яких кулуарних домовленостей. Якщо раніше Росія могла переписувати домовленості в останню мить, як це було під час "Ночі Мінська", то тепер українська сторона відстоює чіткий принциповий підхід: або є змістовна домовленість, або переговорів не буде.

"Ми допустили, як дипломатія, війну. Це не все в наших руках, очевидно, але якщо розуміти, для чого потрібна дипломатія в країні, її вершина існування, заради чого вона взагалі існує, це не допустити війни і знищення своєї власної державності, власного народу. Українська дипломатія не впоралась з цим завданням", — визнав Пристайко. Він також зазначив, що новий дипломатичний формат має враховувати цю реальність і працювати з відкритим визнанням: перед нами — не "партнер по діалогу", а супротивник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що мирний процес між Україною та Росією не матиме реального поступу без його особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. На його думку, жодні переговори на рівні делегацій не здатні принести прорив без безпосередньої участі лідерів держав.