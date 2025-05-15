Пока нет официальных комментариев по поводу возможных связей Лавриновича с российской агентурой в Британии

В Великобритании 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявлены обвинения в двух поджогах жилья и поджоге автомобиля, принадлежавших премьер-министру страны Киру Стармеру. Лавринович находится под арестом, его задержали утром 13 мая.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на сообщение полиции Лондона. Лавринович был арестован утром 13 мая в Сиденхеме, на юго-востоке Лондона, 16 мая его дело рассмотрит Вестминстерский магистратский суд.

Украинца обвиняют в трех инцидентах: поджоге частного дома Стармера в Кентиш-Тауне на севере Лондона 12 мая, поджоге дома на северо-западе Лондона 11 мая и поджоге автомобиля у дома в Кентиш-Тауне 8 мая. Расследование вело Контртеррористическое командование столичной полиции.

Пока нет официальных комментариев по поводу возможных связей Лавриновича с российской агентурой в Британии. Однако некоторые британские СМИ со ссылкой на собственные анонимные источники в правоохранительных органах подтверждают, что следствие неофициально рассматривает возможность того, что Лавриновича завербовали российские спецслужбы для совершения диверсий на британской территории, в том числе против принадлежащего Стармеру имущества. Таким образом, россияне могли планировать ухудшить отношения Украины и Великобритании – особенно когда стало бы известно, что обвиняют в поджогах именно украинца.

Отметим, 12 мая в Великобритании произошел очень подозрительный пожар в частном доме, принадлежащем премьер-министру страны Киру Стармеру. Он расположен на севере Лондона, сам премьер сейчас там не живет. До этого произошло еще два поджога имущества, связанного с британским премьером.

Отметим, недавно западные СМИ писали, что российский режим нашел для себя ресурс, который может использовать для попытки проведения диверсий и нападений на территории Европы, в частности в Швеции. Российская разведка планирует вербовать для диверсий наркозависимых людей.