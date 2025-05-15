Поки що немає офіційних коментарів щодо можливих зв'язків Лавриновича з російською агентурою у Британії

У Великій Британії 21-річному громадянину України Роману Лавриновичу висунуто звинувачення у двох підпалах житла та підпалі автомобіля, які належали прем'єр-міністру країни Кіру Стармеру. Лавринович зараз перебуває під арештом, його затримали вранці 13 травня.

Про це повідомляє BBC із посиланням на повідомлення поліції Лондона. Лавриновича заарештували вранці 13 травня у Сіденхемі, на південному сході Лондона, 16 травня його справу розгляне Вестмінстерський магістратський суд.

Українця звинувачують у трьох інцидентах: підпалах приватного будинку Стармера в Кентіш-Тауні на півночі Лондона 12 травня, підпалі помешкання на північному заході Лондона 11 травня та підпалі автомобіля біля будинку в Кентіш-Тауні 8 травня. Розслідування вело Контртерористичне командування столичної поліції.

Поки що немає офіційних коментарів щодо можливих зв'язків Лавриновича з російською агентурою у Британії. Проте деякі британські ЗМІ із посиланням на власні анонімні джерела в правоохоронних органах підтверджують, що слідство неофіційно розглядає можливість того, що Лавриновича завербували російські спецслужби для скоєння диверсій на британській території, зокрема проти майна, яке належить Стармеру. Таким чином росіяни могли планувати погіршити стосунки України та Великої Британії – особливо коли б стало відомо, що звинувачують у підпалах саме українця.

Зазначимо, 12 травня у Великій Британії сталася дуже підозріла пожежа у приватному помешканні, яке належить прем'єр-міністру країни Кіру Стармеру. Воно розташоване на півночі Лондона, сам прем'єр зараз там не мешкає. До цього сталося ще два підпали майна, яке було пов'язано із британським прем'єром.

Зазначимо, не так давно західні ЗМІ писали, що російський режим знайшов для себе ресурс, який може використати для спроби проведення диверсій та нападів на території Європи, зокрема у Швеції. Російська розвідка планує вербувати для здійснення диверсій наркозалежних людей.