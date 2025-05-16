Клоунада продолжается: российская пропаганда получила методички, россиян готовят к провалу переговоров

В методиках нет никакой конкретики относительно позиции России и об ожиданиях результатов, зато есть много приказов врать

Российский режим не верит в успех переговоров в Стамбуле, куда он отправил делегацию "алкашей с балалайками". Именно поэтому российские пропагандистские СМИ уже получили "методички", как объяснять россиянам провал руководителя "делегации" Мединского и российского правителя Владимира Путина.

В частности, российским пропагандистам приказали делать акцент на фигуре именно Мединского и писать, что он якобы продолжает "работу", начатую еще в 2022 году. Также российским СМИ приказано врать о том, что формирование делегации якобы произошло без влияния США или Украины.

При этом в методичках, полученных пропагандистами, нет никакой конкретики относительно позиции России и ожидания результатов. Зато есть приказ говорить, что переговоры, мол, проходят на "менее выгодных условиях" для Украины, чем в 2022 году. Это один момент – в методичках много внимания уделяется тому, как нужно "освещать" новый пакет санкций Запада против РФ:

"Новые ограничения не повредят развитию страны" – традиционная российская ложь;

"Россия эффективно преодолевает санкционное давление" – также ложь, поскольку это "преодоление" стоит РФ огромных денег;

"Госбюджет уже сформирован с учетом всех санкций", — полная ложь, поскольку нефть уже стоит значительно дешевле, чем закладывалось в бюджете России;

"Санкции против энергетического сектора не представляют угрозы, поскольку энергокомплекс стабилен" – особенно после ударов по НПЗ.

Отметим, переговоры украинской и российской делегаций должны начаться в пятницу, 16 мая, утром в Стамбуле. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров. "Телеграф" писал, что Зеленский прокомментировал состав российской делегации, отметив, что отсутствие лидера России Владимира Путина и присутствие чиновников не самого высокого ранга свидетельствуют о неуважении США и Турции.

Также "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что мирный процесс между Украиной и Россией не будет иметь реального прогресса без его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, никакие переговоры на уровне делегаций не способны принести прорыв без участия лидеров государств.