Встреча Путина и Зеленского возможна, но... В Кремле сделали громкое заявление

Также у Путина снова пытались оправдать вторжение.

В Кремле заявили, что встреча Путина с Зеленским возможна. Однако, как обычно, выдвинули ряд условий. Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

Она должна стать "результатом конкретных договоренностей Москвы и Киева", сказал пресс-секретарь Путина. Его слова передают росСМИ.

Песков рассказал о подготовке документов между странами. Он говорит, что "проекты меморандумов РФ и Украины вскоре станут известны", после чего начнется новый этап переговоров.

Спикер Кремля подчеркнул, что Россия не будет "через СМИ обмениваться" содержанием документов об урегулировании ситуации в Украине. Для обсуждения условий прекращения огня готовится отдельный документ, а пока "СВО продолжается" (так в России называют кровопролитную войну против Украины).

"Переговорные команды РФ и Украины сейчас занимаются выработкой перечня условий, чтобы установить временное перемирие", — сказал он.

Кроме того, Песков прокомментировал недавний обмен пленными в формате "1000 на 1000". По его мнению, соотношение военных и гражданских лиц во время обмена "говорит само за себя".

Место проведения переговоров между Россией и Украиной пока не определили. Локация должна быть удобной для обеих сторон, говорят в Кремле.

Кроме того, Песков в очередной раз пытался оправдать вторжение и войну. Слова Зеленского о подготовке соглашения с ЕС по дальнобойному оружию, по словам Пескова, якобы "подтверждают оправданность стремлений РФ устранить причины "конфликта".

Ранее "Телеграф" писал, что Лавров заговорил о новом раунде переговоров с Украиной.