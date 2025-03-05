Уроки противостояния Трампа и Зеленского — перевод статьи Foreign Policy

Американский журнал проанализировал ссору Трампа с Зеленским

Ссора в Белом доме между Зеленским и Трампом привлекла внимание многих политиков и аналитиков, потому что она влияет не только на войну в Украине, но и на ситуацию во всем мире. Конфликт уже успели проанализировать многие издания, среди них оказался и журнал Foreign Policy.

Соавторами основательной публикации являются бывший посол США в Египте и Израиле Дэниел Курцер и старший научный сотрудник Фонда Карнеги Аарон Миллер. "Телеграф" приводит весь текст в переводе с английского.

Не хочу показаться недобрым или покровительственным, но давайте посмотрим правде в глаза: большинство американцев не уделяют особого внимания или их не слишком заботит внешняя политика, если только она не влияет на них напрямую, например, резко повышает стоимость яиц или масла или не провоцирует террористические атаки.

Конституция США дает главнокомандующему руководство внешней политикой. И поскольку большинство американцев сосредоточены на том, что происходит у них дома, президенты имеют исключительную власть и свободу действий, чтобы участвовать в международных отношениях так, как они считают нужным.

Президент США Дональд Трамп понимает это слишком хорошо. Во время своего второго срока он превратил внешнюю политику в оружие, чтобы создать себе репутацию лидера, который может диктовать условия как друзьям, так и врагам и побеждать в этом процессе. Просто посмотрите на его браваду по поводу покупки Гренландии, захвата Газы и изменения названия Мексиканского залива на залив Америки. Его угрозы тарифов против Мексики, Канады и Китая могут принести краткосрочные результаты, но это будет иметь неопределенные долгосрочные издержки для американских потребителей и бизнеса. Для Трампа на самом деле важны выход на международную арену, маркетинг своего бренда и заявление о победе.

Нигде это не было яснее, чем в недавнем "шоу ужасов" между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которое произошло в Овальном кабинете. Когда вице-президент США Джей Ди Вэнс заманил Зеленского в то, что может показаться спланированной засадой, и когда Зеленский попался на приманку, не понимая ловушки и решил не играть роль благодарного получателя помощи, оттолкнув ложную историю о том, что президент России Владимир Путин соблюдает свои соглашения, Трамп смог увлечь поклонников своим бахвальством и бессмысленным акцентом на воспринимаемом неуважении к "заветному" Овальному кабинету.

Для любого наблюдателя с разумным представлением о том, что входит в американские национальные интересы, эта встреча представляла собой самую серьезную угрозу идее, которая подчеркивала и направляла внешнюю политику США со времен Второй мировой войны, — что Соединенные Штаты стоят на стороне своих союзников в поддержке либеральных, демократических ценностей и выступают против автократов и неприкрытой агрессии, в данном случае против ничем не спровоцированной войны России с целью положить конец суверенитету Украины. Трамп пошел еще дальше и под предлогом миротворчества для прекращения войны оставил недвусмысленное впечатление, что препятствием к соглашению была не Россия, а Зеленский. Буллинг от Трампа и Венса получил поддержку не только со стороны электората Трампа, но и со стороны почти полностью подчиненного руководства Республиканской партии. Ничто не отражало это лучше, чем сенатор Линдси Грэм, превозносивший лидерство Зеленского перед встречей и ругавший его после.

Так какие же выводы можно сделать из этой катастрофы в Белом доме?

Первый урок заключается в том, что у Трампа нет устоявшейся концепции национальных интересов США. Изменение или корректировка политики США по мере изменения обстоятельств критически важны для успеха. Но это не путь Трампа. Большая часть того, что он говорит и делает, подчинена и привязана к его тщеславию, призвана поднять его имидж, усилить его политические и финансовые интересы или культивировать его любимые проекты, раздражение и старые обиды. С Трампом все стало личным. Уже много лет было ясно, что после первого своего импичмента Трамп не выносит Зеленского и не имеет ничего, кроме презрения, насмешек и плохих ассоциаций с Украиной. Не должно было быть сюрпризом, что реакция Трампа на недавнюю встречу заключалась в том, что из нее получится отличное ТВ-шоу. Действительно, Трамп не способен заменить "я" на "мы".

Второй вывод вытекает из первого и должен стать уроком для союзников, друзей и партнеров Соединенных Штатов, которым не повезло сейчас в чем-то нуждаться от США, и которые теперь должны идти навстречу Трампу. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продемонстрировали своего рода мастер-класс по обращению с Трампом. На своих встречах в Белом доме они играли мило и практически пали ниц перед Трампом, потакая его непомерному тщеславию и нарциссизму.

Макрон льстил Трампу и держал его за руку. Стармер пришел с подарками в виде приглашения Трампу встретиться с королем Карлом III. Зеленский, напротив, похоже, был плохо проинструктирован своими советниками. Его английский не так хорош, как он думает, а его терпения к глупостям оказалось слишком мало.

Трамп обращает внимание на несколько вещей — похвалу, почтение и кажущееся пренебрежение. Противостояние Трампу, возможно, было важно для собственного имиджа Зеленского и его внутренней политики, особенно учитывая сказки о Путине, которые рассказывал Вэнс. Но Зеленский не смог сосредоточиться на единственных целях, которых нужно было достичь: выйти со встречи без драки, пообедать и подписать соглашение о минералах.

Заглядывая вперед, третий вопрос заключается в том, была ли эта катастрофическая встреча только заголовком или линией тренда. Всего через три дня после конфронтации Трамп приостановил военную помощь Украине, включая оружие и боеприпасы на 1 млрд. долл., которое уже было заказано. Вопрос теперь состоит в том, воспротивится ли Конгресс данному решению.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский сделал важное заявление о скандале в Белом доме. Президент выразил готовность работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира.