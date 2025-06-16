Зеленский и Трамп могут встретиться в Канаде: когда это произойдет

Будут обсуждать российское вторжение в Украину

Дональд Трамп уже в скором времени может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может произойти на полях саммита Большой Семерки в Канаде в понедельник, 16 июня.

Об этом пишет издание Axios. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у Трампа запланированы двусторонние встречи с лидерами стран на полях саммита G7, но она не уточнила, с кем именно.

"Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится", — сказала Левитт.

Кто будет и о чем будут говорить

Среди лидеров стран, не входящих в "Большую Семерку", но были приглашены на саммит, главы Украины, Индии, Бразилии, Южной Африки, Южной Кореи, Австралии, Мексики и ОАЭ.

В повестке также будет российское полномасштабное вторжение в Украину. Ожидается, что во время визита на саммит Зеленский встретится с Трампом.

Что такое G7

G7 (Группа семи) – это неформальный форум семи самых развитых экономик мира, обсуждающий глобальные экономические и политические вопросы.

Страны-участники G7:

США

Япония

Германия

Великобритания

Франция

Италия

Канада

G7 возникла в 1975 году как G6 после нефтяного кризиса 1973 года, когда ведущие экономики столкнулись с серьезными вызовами. Канада присоединилась к 1976 году. Россия была членом с 1998 по 2014 год (тогда группа называлась G8), но была исключена после аннексии Крыма.

Лидеры стран встречаются ежегодно для обсуждения экономической политики, торговли, безопасности, климата и других глобальных вызовов.

Предыдущая встреча Трампа и Зеленского – что известно

Напомним, что в прошлый раз лидеры Украины и США встретились в Ватикане 26 апреля, накануне похорон Папы Франциска.

Тогда их разговор длился около 15 минут и состоялся "тет-а-тет". Оба президента назвали встречу "продуктивной" и "исторической".

До этого, 28 февраля, когда президент Украины прибыл в Белый дом с официальным визитом, Венс и Трамп начали его критиковать. Все началось с того, что журналист спрашивал, почему Зеленский пришел в Овальный кабинет не в костюме.

Затем Трамп сказал, что Украина якобы "мало благодарит" США и должна подписать мирную с РФ. А на вопрос Зеленского о том, какими будут гарантии безопасности, президент США говорил, что у нашей страны нет сильных карт. На это Зеленский ответил, что он приехал в Белый дом не для того, чтобы "играть в карты".

"Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США", — говорил Трамп.

Их спор даже вызвал шквал мемов. Вы можете посмотреть интересную подборку в материале " Телеграфа " по ссылке.