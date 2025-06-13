"Путин никогда не согласится": Волкер объяснил, почему мирного соглашения не будет и нужны новые санкции

В конце концов, удастся прийти к прекращению огня, но полноценного мирного соглашения между Киевом и Москвой никогда не будет

Мир должен потребовать от России прекращения огня в Украине, а если Кремль на это не согласится, США должны ввести против российского режима санкции. На полноценное мирное соглашение российский правитель Владимир Путин никогда не согласится – он все еще мечтает о полной оккупации Украины, поэтому только прекращение огня может стать результатом, которого можно достичь.

Об этом сказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью "Главкому". Он отметил, что санкции заставят Путина согласиться прекратить огонь.

"Я считаю, что мы должны продолжать настаивать на прекращении огня. Думаю, что это реально. И если мы введем вторичные санкции, снизим цены на нефть, то это повлияет на финансы Путина и он будет вынужден принять прекращение огня. Поэтому мы должны продолжать настаивать на этом. Путин никогда не согласится на мир, потому что он никогда не будет доволен и всегда будет хотеть большего", – объяснил он.

Волкер предположил, что в конце концов удастся прийти к прекращению огня, Украина получит гарантии безопасности и начнет восстановление экономики. В этом украинцам поможет Европа. При этом вряд ли когда-нибудь удастся заключить реальное мирное соглашение между Украиной и РФ: Путин будет мечтать о захвате Украины, а Киев никогда не признает российскими временно оккупированные украинские земли.

"Задача будет в том, чтобы как можно скорее сделать Украину более сильной и более устойчивой. И мы должны все сделать, что сдержать будущее нападение России. Но, по моему мнению, мы никогда не будем иметь мирного соглашения между Украиной и Россией… Я вижу очень длительное противостояние, которое не может быть решено военным путем, но также никогда не будет признана российская оккупация легитимной", – резюмировал он.

Напомним, что в Сенате США уже лежит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России. Он предусматривает введение 500% пошлин на все товары из стран, продолжающих покупать у России нефть, уран, газ и другие энергоносители, а также запрет для граждан США покупать российский суверенный долг.

Однако вряд ли Трамп готов поддержать жесткие действия против Путина. С одной стороны, недавно Трамп заявил, что он "недоволен" Путиным из-за атак на Украину, а затем вообще назвал российского правителя "сумасшедшим". С другой стороны, недавно Трамп публично отказался вводить санкции, а министр финансов США Скотт Бессент даже пытался блокировать одобрение странами G7 нового "ценового потолка" на российскую нефть.

Впрочем, Трамп может заявлять что угодно, но реальность несколько иная. Так, соавтор санкционного законопроекта, сенатор Линдси Грэм, заявил, что законопроект имеет поддержку 82 сенаторов из 100. Теоретически этого достаточно, чтобы преодолеть вето президента США, если Трамп вздумает барахтаться и подыгрывать Путину, отклоняя проголосованный документ.