Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: в Киеве отреагировали

Текст заявления в поддержку Украины опубликовали, как приложение, которое поддержали 26 из 27 стран, все члены ЕС, кроме Венгрии

Пророссийская Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Представители Будапешта заблокировали совместное заявление ЕС в поддержку Украины, что фактически означает блокировку старта переговоров о вступлении.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейского Совета. Отмечается, что текст заявления в поддержку Украины опубликовали как приложение: его поддержали 26 из 27 стран, все члены ЕС, кроме Венгрии.

В документе говорится, что Россия должна немедленно прекратить войну против Украины. Также в заявлении анонсированы новые санкции против РФ, 30,6 млрд евро помощи Украине до конца 2025 года и, что особенно важно, одобрение прогресса Украины на пути в ЕС. В связи с последним пунктом Европейскую комиссию призвали активизировать работу по подготовке вступления Украины в Евросоюз.

Несмотря на эту ситуацию, в Украине уже заявили, что ждут открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Соответствующее сообщение опубликовала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"С нетерпением ждем открытия 1-го кластера в рамках процесса вступления. Партнеры высоко оценили темпы реформ Украины при самых сложных обстоятельствах и пригласили сделать следующие шаги в процессе вступления. Подтверждено, что 1-й кластер готов к открытию", – говорится в сообщении.

При этом вряд ли в Украине не знают о действиях Венгрии. Поэтому следует предположить, что сообщение Стефанишиной выглядит как тонкий намек Евросоюзу на возможность проигнорировать позицию Будапешта и начать с Украиной переговоры, несмотря на возмущение режима Орбана.

Напомним, что премьер-министр Венгрии, друг Путина Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский Союз приведет к еще более глубокому вовлечению Европы в войну, чего Венгрия пытается избежать, призывая к прекращению огня. Он также подчеркнул, что Киев зависит от западной помощи и не имеет права требовать членства в ЕС.

Между тем, Германия готова рассмотреть вариант прекращения финансовой поддержки Словакии и Венгрии со стороны Европейского Союза, если они и дальше будут уклоняться от выполнения согласованного курса ЕС, или саботировать его решения. Правительства Виктора Орбана и Роберта Фицо рискуют остаться без денег вообще. Также Венгрия из-за политики пророссийского правительства Виктора Орбана рискует попасть в политическую изоляцию в Европейском Союзе. Страну собираются лишить права голоса при принятии решений, причиной указано нарушение ценностей ЕС.

"Телеграф" напоминает, что венгерский премьер Виктор Орбан – последовательный сторонник российского правителя Владимира Путина и враг Украины. Только с начала 2025 года он уже совершил ряд антиукраинских действий. Так, в начале марта Орбан осмелился выдвинуть Евросоюзу 12 требований, часть которых касается Украины и ее войны против России. Также он неоднократно требовал начать прямые переговоры ЕС и России и угрожал блокировать вступление Украины в Евросоюз. К тому же Орбан максимально коррумпирован, из-за чего постоянно происходят скандалы.