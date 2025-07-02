Вениславский указал на странность в решении США отменить поставки оружия

Нардеп надеется, что эти вопросы будут решены дипломатами и президентом

США заморозили поставку важного оружия для Украины. Речь идет за боеприпасы к ПВО и высокоточному оружию. Но есть надежда, что дипломаты урегулируют этот вопрос.

Об этом сказал народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге. Он ответил на вопрос о заморозке оружия, о котором накануне писали западные СМИ.

"Решение очень неприятное, болезненное, особенно на фоне тех массовых ракетных атак России, когда она бьет по городам, когда почти каждый день умирают мирные жители. Но я думаю, что наши дипломаты, в том числе и президент, будут иметь диалоги с американскими коллегами, чтобы как-то урегулировать этот вопрос", — заявил Вениславский.

Он говорит, что ему не понятны ограничения в поставке 155 фугасных снарядов. Ведь с начала войны в Америке открылись новые заводы по производству такого оружия.

"И говорить, что передача Украине такого вооружения нанесет ущерб обороноспособности США — это достаточно условно, и я думаю, что вряд ли это полностью соответствует реалиям. Ракеты RAM, например, американцами почти не используются", — подчеркнул нардеп.

Вениславский добавил, что это странное решение. Стоит дождаться официального документа с официальным перечнем.

У него также спросили, где можно еще брать оружие. Нардеп ответил, что ракеты к Patriot — уникальные, и только США может их поставить.

"В Европе, например, есть достаточно, плюс мы постоянно работаем с различными партнерами, чтобы улучшать свою оборонную способность", — заявил он.

Ранее "Телеграф" писал, когда Украина сможет применять противопехотные мины.