В Европе появляются "вымышленные" украинские авторы, продвигающие российские интересы

Гуманитарные кафедры университетов мира остаются русскоориентированными

Кремль инвестирует миллионы долларов в ведение гибридной войны через информационные каналы. А в Украине до сих пор нет четкой стратегии противодействия этому. Об этом заявил военнослужащий, украинский эссеист, прозаик, поэт и философ Анатолий Днестровой в ходе состоявшейся в пятницу, 4 июля, панельной дискуссии "Деколонизация России как приоритет стратегии оборонной демократии для Украины". Сообщают журналисты "Телеграфу".

По его словам, российская медийная система очень сильна, поскольку они постепенно попадают в центральные медиа как Украины, так и Европы. Речь идет о RT (Russia Today) — международном новостном телеканале, финансируемом правительством РФ и ориентированном на иностранную аудиторию, а также о множестве дочерних структур, псевдоиздательств и других медиа. Они могут опозорить и отправить правительство в отставку всего за год. Именно так, по его мнению, Кремль успешно подорвал репутацию бывшего премьер-министра Бориса Джонсона в Великобритании.

"Газета The Independent, став жертвой определенных информационных атак, по сути, разрушила его политическую репутацию. Ему снизили рейтинг, и это сработало. А что мы? У нас есть отдельные инициативы, но это разрозненные попытки, которых критически мало", — отметил писатель.

Днестровой также обратил внимание на то, что Украина проигрывает в информационном пространстве Европы.

"Сейчас в каждой европейской стране открываются издательства, которые позиционируют себя как "русскоязычные". Что они делают? Они издают книги не только российских авторов, но и ищут русскоязычных авторов из Украины", — сказал Днестровой.

По его словам, эти "призрачные авторы" не имеют никакой истории в украинском литературном процессе, но активно продвигаются за границей как "альтернативный украинский голос".

"Мы же знаем, кто такой Сергей Жадан или Андрей Хливнюк. Мы можем проследить их эволюцию, знаем, что они делали в 90-х, как они менялись. А эти возникли неоткуда. Их просто придумывают. И эти книги подаются как "голос Украины". Им дают рецензии и таким образом создают медийные прецеденты. Я вам просто рассказываю, что происходит сейчас. У меня такое впечатление, что это никто не мониторит. Хорошо, что я занимаюсь литературной деятельностью. В нашей среде мы это отлично понимаем", — объяснил поэт.

Он напомнил, что многие украинские преподаватели за рубежом бьют тревогу. Они отмечают, что гуманитарные кафедры во многих университетах мира до сих пор остаются ориентированными на русский язык, придавая приоритет русскоязычным интервью и авторам.

"То есть в их восприятии Украина — это часть России. Это ужас и стратегический провал нашей внешней коммуникации", — сказал он. Философ также подчеркнул: эта проблема касается не только Европы, но и всего мира, в частности, Латинской Америки, где Украина фактически не представлена на культурном уровне.

По его словам, ему неизвестно, серьезно ли кто-то в Украине работает с таким большим организмом, как Российская Федерация, а также с постсоветскими государствами — с точки зрения плановых, системных наративов, которые нужно прицельно качать.

"Это чрезвычайно сложная задача, потому что организационно это должен быть целый департамент в определенных структурах. В идеале с отдельными отделами, прикрепленными к конкретным этническим группам, постсоветским странам или даже к отдельным интеллектуальным или культурным средам. И эта работа должна продолжаться постоянно, в долгосрочной перспективе", — подытожил он.