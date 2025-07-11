Макрон анонсировал увеличение миротворческих сил для Украины: цифра достаточно весомая

Десятки тысяч французских и британских военных будут опрокинуты в Украину, как только начнется прекращение огня

Великобритания и Франция планируют значительно увеличить количество военных для предстоящего развертывания в Украине в рамках "коалиции желающих". Совместная группировка двух стран составит 50 тысяч военнослужащих.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Риме с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает издание Le Figaro. Макрон отметил, что фактически силы вырастают из бригады в полноценный армейский корпус.

"Мы увеличиваем эти общие силы с бригады до армейского корпуса. Это значит, что они могут иметь до 50 тысяч военнослужащих, способных к развертыванию в большом бою… Группировка придаст надежности и прочности европейскому стволу НАТО на оперативном уровне, а также укрепляет стратегическую автономию Европы", — отметил он.

Макрон добавил, что численность войск может быть увеличена еще в пять раз. Скелет сил составляют войска Франции и Британии. Группировка получила название "Франко-британских сил сдерживания" и станет "костяком" для общей группы войск, которую выставит "коалиция желающих".

Напомним, что во время встречи участников "коалиции желающих" в Риме 10 июля ключевой темой стало обеспечение финансирования для украинских сил обороны, а также поддержка производства вооружения, в том числе дронов и высокоточного дальнобойного оружия. Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский очертил результаты саммита и сделал важные заявления о войне и ее урегулировании.

Напомним, что две предыдущие встречи представителей "коалиции желающих" прошли в Киеве 10 мая, во время визита европейских лидеров в украинскую столицу, и в Лондоне 12 мая, когда собирались министры иностранных дел стран-партнеров Украины.

Как известно, "Коалиция желающих" или "Коалиция решительных" — это объединение стран Европы и нескольких стран за ее пределами, обещающих помощь Украине в борьбе с российским агрессором. Главная тема, которая обсуждается в ее рамках, это вопрос размещения западных миротворцев на украинской территории после завершения российского вторжения или достижения прекращения огня.