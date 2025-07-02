"Проверяет температуру в палате": политолог объяснил, зачем Макрон звонил Путину

Звонок был необходим по одной причине

Президент Франции Эммануэль Макрон решил позвонить Владимиру Путину, потому что президент США Дональд Трамп до темы войны в Украине потерял интерес. При этом держать связь с Кремлем кто-то должен, чтобы "проконтролировать температуру в палате".

Об этом рассказал политолог Николай Давидюк в эфире 24 канала. По его словам, Макрон в этой ситуации выглядит как старый капитан полиции из голливудских фильмов, который ведет переговоры с террористом.

"У него (Путина, — ред) там красная кнопка. Вдруг он случайно ее нажмет, понимаете? Потому что в таком возрасте между кнопкой унитаза и красной кнопкой, которая может снести полмира, в его голове уже практически нет разницы. Вот поэтому и надо, чтобы кто-то его контролировал, кто-то с ним говорил. Поэтому Макрону надо слушать эти штуки", — сказал он.

Политолог добавил, что французский президент во время саммита НАТО предупреждал о том, что если Трамп отходит от роли переговорщика с Путиным, то теперь он займет эту роль. Однако Давидюк отметил, что Макрон уже не тот, которым был до вторжения и теперь четко озвучивает свои красные линии.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко говорил, что приостановка военной помощи Украине со стороны США не повод впадать в отчаяние. По его словам, выход из этой ситуации есть, но правительству необходимо будет напрячься.