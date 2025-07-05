Новый сбор: Макрон и Стармер анонсировали саммит "коалиции желающих" после долгого перерыва

10 июля Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече европейских партнеров Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон после долгого перерыва созывают очередной саммит "коалиции желающих", готовых отправить войска в Украину. Предварительно встреча состоится 10 июля в Британии.

Об этом сообщило французское издание Le Monde. Отмечается, что встреча пройдет в рамках визита в Британию Макрона с 8 по 10 июля: лидер Франции среди прочего встретится с королем и выступит в парламенте.

Также стороны обсудят между собой поддержку Украины. А уже 10 июля Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече европейских партнеров Украины. На саммите будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и ряд других лидеров, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В ходе саммита будет обсуждаться не только военная поддержка Украины, но и вопрос развертывания "сил сдерживания России" в Украине после прекращения огня. Также партнеры обсудят способы давления на Россию, постоянно отказывающуюся от безусловного прекращения огня.

Напомним, что две предыдущие встречи представителей "коалиции желающих" прошли в Киеве 10 мая, во время визита европейских лидеров в украинскую столицу, и в Лондоне 12 мая, когда собирались министры иностранных дел стран-партнеров Украины.

Как известно, "Коалиция желающих" или "Коалиция решительных" — это объединение стран Европы и нескольких стран за ее пределами, обещающих помощь Украине в борьбе с российским агрессором. Главная тема, которая обсуждается в ее рамках, это вопрос размещения западных миротворцев на украинской территории после завершения российского вторжения или достижения прекращения огня.

Отметим, что сформированная при участии Великобритании и Франции "коалиция желающих" — это не "миротворческие силы", о которых ранее говорили европейские лидеры. В первую очередь, это действительно будут подразделения, которые призваны обеспечить безопасность в воздухе, на море и на суше, и дать Украине время восстановить силы, поскольку лучшим фактором сдерживания российского режима является мощная украинская армия. Со своей стороны, Украина нуждается не в символическом присутствии международных сил, а готовых к боевым действиям военных от европейских стран после завершения войны с Россией.