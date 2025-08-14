Путин везет Трампу фейковые карты Украины: что он задумал

Встреча состоится 15 августа

Глава России Владимир Путин на встречу с президентом США Дональдом Трампом может взять определенные "исторические материалы", в которые более вероятно войдут и карты. Они должны якобы оправдать агрессию Кремля.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Отмечается, что основной нарратив Путина "Украина — искусственное государство".

Российский лидер якобы планирует показать Трампу "настоящие карты" мира, где Украины "нет". В ЦПД пишут, что глава Кремля будет продвигать идею того, что Украина "образовалась из кусочков других стран", а как отдельное государство "никогда не существовало". Именно такие "карты и наративы оправдают" агрессию Кремля, а Путин хочет, чтобы Трамп поверил в то, что "полномасштабное вторжение было необходимо".

В ЦПД отметили, что такие псевдоисторические спекуляции типичный прием российской пропаганды. Путин уже неоднократно прибегал в публичных выступлениях к этому и даже в интервью. К примеру, зимой 2024 года во время разговора с Такером Карсоном он наговорил немало ерунды о "настоящей истории России и Украины".

Но такие посягательства России недопустимы с точки зрения международного права, в котором четко прописаны принципы территориальной неприкосновенности, незыблемости границ и незаконности применения силы или угрозы силой.

"Большинство современных стран или их частей в прошлом входили в другие государства. Это касается и нынешней РФ, которая в свое время была частью Золотой Орды, а многие нынешние территории РФ в прошлом принадлежали другим государствам — Германии, Швеции, Финляндии и т.д. Впрочем, никакие исторические факты, а тем более псевдоисторические фантазии не оправдывают вооруженную агрессию против других стран", — заявили в ЦПД.

Напомним, что уже известно место и время встречи Путина и Трампа на Аляске. Этот визит главы России на территорию США уже называют историческим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России интересно оговорились перед встречей Трампа и Путина.