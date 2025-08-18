У Трампа не ожидают трехсторонней встречи с Путиным после визита Зеленского, – СМИ

У США есть некоторые ожидания, но шанс проведения встречи далеко не стопроцентный

В Белом доме не ожидают трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, российского правителя Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского после того, как последний посетит Вашингтон. По мнению администрации США, встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами не приведет к такому результату.

Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник. Собеседник издания из чиновников Белого дома пояснил, что есть некоторые ожидания, но шанс проведения встречи далеко не стопроцентный.

"По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты надеются, что на этой неделе состоится трехсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского. Однако чиновник предостерег, что Белый дом не обязательно ожидает такого результата от встречи в понедельник", — говорится в материале.

При этом издание отмечает, что российскому диктатору удалось затянуть время, как ему и было выгодно. К примеру, только разработка гарантий безопасности для Украины станет тяжелым и длительным процессом, что позволит Путину продолжать войну — пока в Белом доме будут долго и скучно согласовывать все нюансы и детали. Также нужно будет обсудить ряд других моментов, а все это тратит драгоценное время и дает Путину возможность воевать дальше.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел самолетом на встречу к американскому лидеру Дональду Трампу в Вашингтон. Однако по дороге он совершил остановку в одной из стран — в Бельгии, где в Брюсселе встретился с руководством Евросоюза и принял участие в онлайн-встрече "коалиции решительных". В Вашингтон Зеленского будут сопровождать в том числе президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Сам Трамп в интервью после саммита на Аляске предположил, что трехсторонняя встреча будет организована, но конкретных дат не называл. Между тем, ряд американских СМИ писал, что президент США хочет провести трехстороннюю встречу уже 22 августа.