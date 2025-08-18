Зеленський поговорив із Трампом: які заяви встигли зробити президенти

Зустріч в Овальному кабінеті триває

У понеділок, 18 серпня, в Білому домі триває зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. До них доєдналися лідери європейських країн, голова ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров та заступник керівника ВП Павло Паліса.

"Телеграф" зібрав головні результати цієї зустрічі та заяви лідерів, які вже пролунали.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогоднішній день стане вирішальним для українського питання.

"Сьогодні буде або угода, або не буде угоди. Якщо ні — підтримка України припиняється", — сказав Трамп.

Президент США Дональд Трамп підкреслив, що американська підтримка України має чіткі умови.

"Ми зараз нічого не надаємо Україні безкоштовно. Ми надаємо зброю. Раніше 350 млрд було витрачено, Байден — корумпований політик. Якби правильно пройшли вибори, я був президентом", — сказав Трамп.

Він також окреслив інші ключові позиції Вашингтона: "Ми маємо забезпечити тривалий мир, ми працюватимемо і з Україною, і з Росією". За його словами, у разі позитивного результату нинішніх консультацій відбудеться тристороння зустріч за участі США, України та Росії.

"Війна закінчиться, коли закінчиться. Я не можу вам цього сказати", — додав американський президент.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над досягненням тривалого миру для України, який має тривати не два роки, а значно довше.

Він окремо підкреслив, що США будуть залучені до процесу гарантій безпеки для України. Водночас американський президент знову повторив, що припинення вогню не є обов’язковою умовою, адже він прагне досягти саме мирної угоди між Києвом та Москвою.

"Ми не підтримуємо вступ України до НАТО. Але ми надамо їй чіткі гарантії безпеки", — заявив Трамп.

Він також підкреслив, що мирну угоду між Києвом і Москвою можна укласти навіть без припинення бойових дій:

Я ніколи не говорив про перемир'я. Ми можемо досягнути угоди, поки вони б'ються на полі бою Дональд Трамп

На запитання, чи готові США відправити війська в Україну для забезпечення гарантій безпеки, Трамп прямо не відповів. "Можливо, пізніше ми зможемо про це сказати. Сьогодні тут присутні багато європейських країн — вони є першою лінією оборони", — зазначив американський президент.

У свою чергу Зеленський подякував Трампу за зусилля та прагнення зупинити війну. Він також висловив вдячність першій леді США Меланії Трамп за те, що вона передала Путіну листа про викрадених українських дітей. Окрім того, президент України передав листа дружині Дональда Трампа від першої леді України Олени Зеленської.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до проведення виборів, але вони можливі лише за умови безпеки.

"Тому що під час війни не може бути виборів. Може знадобитися перемир'я. Це має бути на суші, морі та небі, щоб можна було провести демократичні та законні вибори", — сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.

Президент США Дональд Трамп зробив комплімент українцям, назвавши їх розумними й енергійними.

"Українці розумні, енергійні, вони люблять свою країну. Я люблю українців, але я й люблю усіх людей, росіян також", — сказав Трамп.

Володимир Зеленський у свою чергу наголосив на значенні оборонної підтримки з боку США та Європи: "У нас тепер є змога купувати зброю у США, ми вдячні за цю програму і вдячні Європі, яка допомагає купувати цю зброю".

На запитання журналістів щодо готовності до територіальних поступок український президент не відповів.