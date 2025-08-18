Зеленский встретится с Путиным уже на этой неделе? Названа дата

Собеседники "Телеграфа" назвали предположительную дату и сказали, что все будет зависеть от встречи в Вашингтоне

Первая трехсторонняя встреча между украинским президентом Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшее время. Предварительно, датой может стать 22 августа.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные от нескольких осведомленных источников. По их словам, Трамп в очередной раз переключился в турборежим с целью достижения "мирного соглашения" между Украиной и Россией.

"Президент Трамп действительно считает, что это возможно", — говорит осведомленный источник издания. Однако собеседники отмечают, что все будет зависеть от встречи в Вашингтоне.

И хотя люди в команде Трампа анонсируют, что "Зеленский скажет, какие территории он отдаст Путину", общая позиция Украины и Европы по этому поводу остается неизменной.

"Линия столкновения – лучшая линия для переговоров. И европейцы это поддерживают, и мы благодарны всем. Россия все еще не добилась успеха в Донецкой области, Путин не смог ее захватить в течение 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торг по земле. Поскольку территориальный вопрос настолько важен, его должны обсуждать только лидеры Украины и России на трехсторонней встрече: Украина, Соединенные Штаты, Россия", — заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне

Зеленский и Трамп должны встретиться в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Главной темой для обсуждения станет прекращение войны в Украине.

О запланированной личной встрече Владимир Зеленский объявил через свои соцсети. Он также сообщил, что имел длинный разговор с Дональдом Трампом, сначала лично, а затем с участием европейских лидеров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из европейских лидеров поедет вместе с Зеленским на встречу с Трампом. В их числе оказались президент франции Эмманюель макрон, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и многие другие.