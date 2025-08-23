Не дразните ВСУ: Украина сделала Беларуси строгое предупреждение

В Украине отлично помнят российскую ложь в 2021 и 2022 году, Киев не позволит повториться такой ситуации

В Министерстве иностранных дел Украины посоветовали Беларуси на фоне предстоящих учений "Запад-2025", которые начнутся на белорусской территории в сентябре, воздержаться от провокаций. В частности, белорусским вооруженным силам советуют не приближаться к границам Украины, чтобы не было проблем.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины. В частности, в министерстве напомнили, что с 2022 года Беларусь помогает россиянам в войне против Украины: режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко предоставил россиянам возможность использовать белорусскую территорию и воздушное пространство для агрессии.

Кроме того, режим Лукашенко предоставляет россиянам политическую, военную, военно-техническую, информационную и другие виды поддержки. Это угроза не просто Украине, но и всей Европе — в первую очередь для Польши и стран Балтии. Поэтому Украина призывает партнеров усилить санкционное давление на Москву и Минск, помогать ВСУ и бороться с пропагандой Кремля.

В Украине, добавили в МИДе, прекрасно помнят российскую ложь в 2021 и 2022 году, когда под предлогом учений "Запад-2021" российский режим перебрасывал войска ближе к границам Украины, планируя вторжение. Киев не позволит повториться такой ситуации.

"Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", — подчеркнули и подчеркнули украинские дипломаты.

Напомним, что в сентябре 2025 года в Беларуси запланированы масштабные совместные учения "Запад-2025" с участием российских и белорусских военных. Подготовка к ним началась еще в октябре 2024 года, а активная фаза запланирована на середину сентября. Так недавно на улицах белорусского города Гомель в юго-западной части Беларуси заметили бронированную технику, вероятно, российского происхождения. Часть была оборудована самодельными противодронными дугами, а также имела тактические символы красного цвета.

Отметим, в Госпогранслужбе Украины не исключают, что учения Беларуси и России "Запад-2025" могут представлять потенциальную опасность Украине. Особенно это касается активной фазы, которая придется на сентябрь.