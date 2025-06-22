Настоящая армада: эксперт оценил реальную численность "теневого флота" российских танкеров

Сейчас около 400 танкеров находятся под западными санкциями.

Российский "теневой флот" – танкеры, которые Кремль использует для экспорта нефтепродуктов в обход санкций и ограничений – имеет большие размеры, чем считается официально. Он насчитывает примерно от 600 до 1000 судов, большинство из них находится вне санкций.

Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса Военно-морских сил, бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко в эфире телеканала "Мы — Украина". По его словам, количество танкеров "теневого флота" не постоянно.

"Дело в том, что их количество постоянно меняется. Это связано с тем, что меняются и владельцы, они перепродаются. Они меняют операторов, владельцев, иногда даже названия. Это делается намеренно, чтобы максимально реальную картину скрыть", – пояснил он.

Рыженко добавил, что сейчас около 400 танкеров находятся под западными санкциями. Но реальное влияние санкционных ограничений на "теневой флот" россиян очень слабое.

Отметим, что российский "теневой флот" стал новой мишенью Запада после того, как Европейский Союз принял масштабный пакет санкций, направленный на ограничение деятельности этой флотилии. Этот флот состоит из примерно 500 старых и незастрахованных нефтяных танкеров, которые используются для тайного экспорта российской нефти, обходя международные санкции. Однако санкций недостаточно: возможно, украинские морские дроны способны решить эту проблему.

Между тем, не так давно президент США Трамп публично отказался вводить санкции против России. А министр финансов США Скотт Бессент даже пытался блокировать одобрение странами G7 нового "ценового потолка" на российскую нефть – более того, США планируют делать это и дальше, что уже вызвало возмущение союзников.