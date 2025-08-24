Завели старую пластинку: Путин не собирается ничего подписывать с Зеленским

В России четко дали понять, что не готовы идти на соглашение с Украиной

На фоне активного обсуждения возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, в России дают понять, что не собираются ничего подписывать. Там опять подняли старую тему с тем, что Зеленский якобы "нелегитимный президент".

Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому каналу NBC. По его словам, в Кремле могут пойти на встречу, но не собираются подписывать юридические документы.

Вне зависимости от того, когда может состояться эта встреча (и она должна быть хорошо подготовлена), вопрос о том, кто будет подписывать документ с украинской стороны, очень важен. Сергей Лавров

На уточняющий вопрос ведущей, Лавров сказал, что в Кремле воспринимают Зеленского как "де-факто главой режима". Впрочем, он добавил, что россияне готовы встретиться с ним в "таком качестве".

Но, когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным Сергей Лавров

Как известно, россияне периодически проталкивают в информационное поле тему "нелегитимности" Зеленского. Они говорят, что так как в Украине из-за военного положения не было плановых президентских выборов 31 марта 2024 года, то после этого срока единственной законной властью остается Верховная Рада. Ссылаются они при этом на положения Конституции Украины, где такое продление полномочий якобы не предусмотрено.

Однако на эти вбросы им уже неоднократно отвечали. Например, спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркивал, что согласно положениям 108 статьи Конституции, президент исполняет свои обязанности до вступления в должность нового президента.

Стоит отметить, что эту тему россияне начали раздувать после того, как Украина не признала выборы президента России 15 марта 2024 года. Международное право не допускает проведение выборов на оккупированных территориях, а именно это сделали россияне, чтобы нарисовать Путину нужные рейтинги