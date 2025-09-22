З боку Кремля та Путіна взагалі не спостерігається готовності до миру

Росію необхідно примусити до мирних переговорів та повного припинення бойових дій в Україні. Для цього потрібно посилити санкційний тиск на кремлівський режим та знайти інші інструменти, щоб змусити Кремль повернутися до мирних переговорів.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю CBS News. Він висловив впевненість у необхідності посилення санкційного тиску на Росію, щоб примусити її до переговорів.

"Ми повинні посилити санкції проти Росії, але водночас знайти спосіб чинити точковий тиск на Росію, щоб змусити її повернутися за стіл переговорів", – пояснив президент Франції.

Макрон зазначив, що вірить у прагнення президента США Дональда Трампа до миру в Україні, прикладом чого може служити саміт на Алясці. Проте з боку Кремля та російського правителя Володимира Путіна взагалі не спостерігається готовності до повноцінного переговорного мирного процесу. Кожна спроба дати шанс дипломатії та запропонувати переговори виливалася в ескалацію з боку Росії.

"Мушу визнати, що немає чіткої готовності Путіна щиро брати участь у такому процесі. Тому що коли ми працювали дипломатичним шляхом, намагаючись організувати двосторонні, тристоронні чи чотиристоронні саміти, росіяни лише посилювали атаки на Донбасі, та не тільки там – вони посилювали провокації з одного боку та атаки на Київ з іншого" Президент Франції Еммануель Макрон

Зазначимо, за даними ЗМІ, російський правитель Володимир Путін вирішив, що найкращий спосіб змусити Україну на переговори на умовах Москви – це влаштувати ескалацію війни. Саме тому РФ посилила атаки та удари по енергетичній мережі та інфраструктурі. Щобільше, залякування президента США Дональда Трампа спрацювали в інший бік — після проведення зустрічі на Алясці Путін "побачив позицію" голови Білого дому. В Кремлі переконані, що Трамп не зацікавлений у втручанні у війну.