Вступление Украины в ЕС встало на прочную паузу: СМИ узнали, когда начнутся переговоры

Режим Орбана блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, несмотря на то, что Киев выполнил все условия

Вопрос вступления Украины в Европейский Союз фактически находится на паузе из-за позиции пророссийского режима Виктора Орбана в Венгрии. Будапешт блокирует вступление Украины всеми силами — фактически вопреки здравому смыслу.

Что следует знать:

Венгрия "назначила" Украину врагом и блокирует переговоры

Ситуация может измениться, если режим Орбана будет отстранен от власти в Венгрии.

Придется ждать до апреля будущего года — и это в лучшем случае

В лучшем случае, переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся в апреле 2026 года, пишет издание Deutsche Welle. В Венгрии должны пройти выборы, и у режима Орбана есть шансы пасть и уступить место проукраинскому демократическому правительству.

Ключ к успеху – устранение Орбана

Высокопоставленный собеседник издания сказал, что режим Орбана блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, несмотря на то, что Киев выполнил все условия. Проблема в том, что для открытия первого переговорного кластера необходимо согласие всех стран-членов блока без исключения.

"Пока способов преодоления вето Венгрии не существует", — признал источник.

Чиновник предположил, что переговоры могут разблокироваться в апреле следующего года. В Венгрии пройдут парламентские выборы, после которых режим Орбана может потерпеть крах: социология демонстрирует, что бессменная правящая партия страны, "Фидес", проигрывает оппозиционным силам. Поэтому, по словам источника, в этой ситуации ЕС проведет всю подготовку заранее: когда режим Орбана будет выброшен из Будапешта, блок будет готов к быстрому движению в переговорах с Украиной.

Отметим, что Чаба Молнар – депутат Европейского парламента от Венгрии (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов) – дал "Телеграфу" большое интервью относительно режима Орбана и ситуации в Будапеште. Подробнее читайте в материале "У Путина компромат на Орбана? В Европарламенте рассказали, что стоит за политикой венгерского правительства".