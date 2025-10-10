Путін зробив цинічну заяву про мир після нічних ударів по енергетиці України

Президент Росії висловився про рух до миру

Після масштабної нічної атаки енергетики України, внаслідок якої Київ та сім областей нашої країни запровадили графіки відключення електроенергії, президент РФ Путін зробив цинічну заяву про мир.

Що потрібно знати:

Путін заявив, ніби хотів би знайти "мирні засоби" для припинення війни

Президент РФ розкритикував Нобелівську премію миру

Глава Кремля назвав "понтажем" розмови про передачу "Томагавків" Україні

Слова Путіна, які цитують російські ЗМІ, пролунали на преспідході за підсумками його візиту до Таджикистану. Глава Кремля також прокоментував присудження Нобелівської премії миру та надання ракет Україні.

Припинення війни в Україні

Путін заявив, що Москва та Вашингтон залишаються в рамках домовленостей за підсумками саміту в Анкориджі. За його словами, країни мають розуміння, куди треба було б рухатися, щоб "припинити мирними засобами український конфлікт", як росіяни називають розв'язану ними повномасштабну війну проти України.

"Ми залишаємось на базі тієї дискусії, яка відбулася в Анкориджі, і нічого для себе не змінюємо", – заявив Путін.

Нобелівська премія миру

Глава Кремля також висловив упевненість у тому, що Трамп щиро прагне закінчити війну в Україні, та прокоментував присудження Нобелівської премії миру венесуельській політикині Марії Карині Мачаді.

Путін заявив, що Нобелівський комітет неодноразово присуджував премію миру тим, хто для миру нічого не робив. На його думку, рішення оргкомітету вже завдали величезних збитків авторитету нагороди.

"Я не знаю, чи гідний Трамп Нобелівської премії миру, але він багато робить для вирішення складних криз", – сказав Путін.

Передача "Томагавків" Україні

У своїй традиційній манері, коли використання блатного жаргону не є рідкістю, Путін назвав "понтажем" розмови про передачу "Томагавків" Україні.

І хоча він заявив, що російська відповідь на розмови про передачу цих ракет Києву – це посилення системи ППО, водночас глава Кремля не уникнув погроз. Він сказав, що у Росії зможуть найближчим часом повідомити про появу нової зброї.

Нагадаємо, просити США дати Україні "Томагавки" було дивно, і є кілька причин, чому, вважає експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков.