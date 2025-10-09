Укр

Белье, крокодил и не только: какие странные подарки получал Путин и от кого

Катерина Любимова
Владимир Путин Новость обновлена 09 октября 2025, 12:08
Владимир Путин. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

За последние несколько лет Путину вручили множество экстраординарных подарков

Кремлевский диктатор Владимир Путин, которому на днях исполнилось 73 года, за годы правления получал щедрые и порой экстравагантные подарки от лидеров разных стран. Среди них — предметы роскоши, уникальные коллекционные вещи и даже живого хищника.

  • Путину 7октября исполнилось 73 года
  • Какие необычные подарки получал Путин на день рождения

"Телеграф" решил узнать, какими странные презентами радовали российского диктатора его коллеги, друзья и мировые лидеры.

Президент России Владимир Путин недавно отметил свое 73-летие. На посту главы государства он находится более 20 лет, и за это время ему были преподнесены самые разные подарки.

Владимир Путин
Владимиру Путину исполнилось 73 года, Фото: Getty Images

Одним из памятных презентов для Путина стали копии щита и меча князя Владимира, на которых была выгравирована фраза "Этим победишь". Диктатору их подарила в 2016 году съемочная группа фильма "Викинг".

Не менее необычным стал Меч Победы, подаренный Владимиру Путину в феврале 2016 года королем Бахрейна Хамадом бен Иса аль-Халифой во время визита в резиденцию "Бочаров ручей". Этот клинок изготовленный из дамасской стали, а его рукоять сделана из драгоценных металлов.

Не обходилось и без причудливых сюрпризов. На 65-летие российского лидера бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони преподнес ему вышитый пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. На создание этого изделия ушло шесть часов.

Подарок Путину от Сильвио Берлускони
Подарок Путину от Сильвио Берлускони

Среди необычных презентов особое внимание занял хрустальный крокодил, врученный Владимиру Путину в 2002 году президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Даритель подчеркнул символический смысл подарка, отметив, что это единственное животное, которое не сдает назад. Вместе с крокодилом диктатор получил породистого скакуна, золотые запонки и булавку для галстука.

Также Путину в честь дня рождения в 2008 году подарили живого уссурийского тигренка, которому дали кличку Маша и передали в сафари-парк.

Владимир Путин и уссурийский тигренок
Путину в 2008 году подарили тигренка

На 70-летний юбилей Путин получил в подарок от диктатора Беларуси Александра Лукашенко сертификат на трактор ручной сборки BELARUS-1523.3 – именно на такой модели в свое время на колхозе работал сам Батька. А глава Таджикистана Эмомали Рахмон подарил президенту РФ большую пирамиду, выложенную из арбузов.

Пирамида из арбузов для Путина
Путин получил в подарок пирамиду из арбузов

