Белье, крокодил и не только: какие странные подарки получал Путин и от кого

Кремлевский диктатор Владимир Путин, которому на днях исполнилось 73 года, за годы правления получал щедрые и порой экстравагантные подарки от лидеров разных стран. Среди них — предметы роскоши, уникальные коллекционные вещи и даже живого хищника.

"Телеграф" решил узнать, какими странные презентами радовали российского диктатора его коллеги, друзья и мировые лидеры.

Владимиру Путину исполнилось 73 года, Фото: Getty Images

Одним из памятных презентов для Путина стали копии щита и меча князя Владимира, на которых была выгравирована фраза "Этим победишь". Диктатору их подарила в 2016 году съемочная группа фильма "Викинг".

Не менее необычным стал Меч Победы, подаренный Владимиру Путину в феврале 2016 года королем Бахрейна Хамадом бен Иса аль-Халифой во время визита в резиденцию "Бочаров ручей". Этот клинок изготовленный из дамасской стали, а его рукоять сделана из драгоценных металлов.

Не обходилось и без причудливых сюрпризов. На 65-летие российского лидера бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони преподнес ему вышитый пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. На создание этого изделия ушло шесть часов.

Подарок Путину от Сильвио Берлускони

Среди необычных презентов особое внимание занял хрустальный крокодил, врученный Владимиру Путину в 2002 году президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Даритель подчеркнул символический смысл подарка, отметив, что это единственное животное, которое не сдает назад. Вместе с крокодилом диктатор получил породистого скакуна, золотые запонки и булавку для галстука.

Также Путину в честь дня рождения в 2008 году подарили живого уссурийского тигренка, которому дали кличку Маша и передали в сафари-парк.

Путину в 2008 году подарили тигренка

На 70-летний юбилей Путин получил в подарок от диктатора Беларуси Александра Лукашенко сертификат на трактор ручной сборки BELARUS-1523.3 – именно на такой модели в свое время на колхозе работал сам Батька. А глава Таджикистана Эмомали Рахмон подарил президенту РФ большую пирамиду, выложенную из арбузов.

Путин получил в подарок пирамиду из арбузов

