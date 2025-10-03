Поставки Tomahawk Украине "маловероятны": в СМИ назвали причину "зрады"

В Вашингтоне якобы "сомневаются в целесообразности" предоставления Украине крылатых ракет

Несмотря на все надежды, поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk якобы "маловероятны". Причина в том, что Вашингтон сомневается в целесообразности поставки этих ракет Силам обороны Украины.

Что нужно знать:

Дефицита Tomahawk в США нет, но есть так называемые "сомнения в целесообразности"

США могут предложить Украине передачу через НАТО других видов вооружения большой дальности

Пока неизвестно, кто стоит за попыткой саботировать передачу ракет Tomahawk Украине

По данным информационного агентства Reuters, ссылающегося на собственные источники из правительства США, поставки могут не состояться, поскольку, сказали собеседники, в Вашингтоне якобы "сомневаются в целесообразности" предоставления Украине крылатых ракет с дальностью полета в 2500 километров. При этом хотя дефицита Tomahawk в США нет, заверил один из собеседников, имеющиеся запасы ракет Tomahawk предназначены в первую очередь для Военно-морских сил США.

США готовы предоставить Украине через союзников по НАТО другое дальнобойное оружие. Однако передача именно Tomahawk маловероятна, несмотря на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который сказал, что Вашингтон изучает вопрос передачи Украине ракет.

"Поставка ракет Tomahawk Украине может значительно расширить ее ударные возможности, позволяя ей поражать цели в глубине российской территории, включая военные базы, логистические центры, аэродромы и командные центры, которые сейчас находятся за пределами досягаемости", – пишет издание.

Версия "саботажа" со стороны чиновников: имеет ли она право на жизнь

При этом некоторые другие американские СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве США утверждают, что в реальности никаких проблем с поставками Tomahawk Украине быть не должно. Более того, наконец-то у правительства США есть своеобразный консенсус по вопросу ракет — чего точно не могло быть во времена 46-го президента США Джозефа Байдена. Американские запасы ракет достаточно велики, дефицита действительно нет; а возможность Украины поражать цели в глубине России целесообразнее, чем когда-либо.

Поэтому реальной причиной заявлений о "нежелании" передавать Украине ракеты Tomahawk может быть попытка со стороны чиновников Пентагона или правительства просто саботировать возможность президента США Дональда Трампа передать ракеты. Пока еще неизвестно, кто может стоять за этим саботажем, если попытка саботажа существует в реальности.

Также, отмечается в публикациях, американские военные чиновники могут сопротивляться передаче Tomahawk, поскольку боятся "репутационных потерь", если российская противовоздушная оборона начнет сбивать американские ракеты. Также, по версии СМИ, американцы опасаются, что сбитые остатки ракет могут попасть в КНДР и Иран, которые в лучшем случае изучат их, а в худшем — попытаются скопировать.

Передача Tomahawk Украине: что известно

По данным СМИ, на закрытой встрече на полях Генассамблеи ООН 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский просил у главы Белого дома Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Украина считает эти ракеты фактором, который может серьезно изменить ход войны.

Сам Зеленский, кстати, во время общения с прессой не ответил прямо просила ли Украина у США Tomahawk. Но запрос на дальнобойное оружие подтвердил, подчеркнув, что Киев наносит ответные удары, а не просто атакует РФ.

При этом уже известно, что Украина может получить от США еще и новую крылатую ракету Barracuda и важные разведывательные данные. Последствия такой передачи могут изменить подход к поражению энергетических и промышленных целей в глубине России.

Подробнее об оружии от США читайте по ссылке: Как администрация Трампа продает оружие для Украины и кто за это платит: рассказываем эксклюзивные детали о PURL.