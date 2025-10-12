В Госдуме отреагировали на олимпийское перемирие с Украиной

Предложение Украины об олимпийском перемирии? Нужно посмотреть, как отреагирует на это предложение наш президент. Мы сами неоднократно предлагали им то же самое: во время празднования юбилея победы в ВОВ, на Пасху. Украинская сторона особо это не воспринимала, а теперь сами хотят. Главное, чтобы в случае договора они сами его не нарушили.

Если они не хотят нас допускать, но предлагают перемирие, то понимают, что на Олимпиаде мы все же будем. Сейчас это звучит так, что они делают предложение, а нам нужно соглашаться. До Олимпиады еще много времени. Может, за это время мы еще успеем за стол переговоров сесть. На данный момент они используют это заявление как пиар.

Думала, мы уже по осени должны были начать переговоры. Этого они не хотят, а вот на олимпийское перемирие согласны. Это очень странно. В любом случае есть правило — подписывать перемирие на время Олимпиады. Это делают даже те страны, которые не участвуют в конфликтах.