В Госдуме отреагировали на олимпийское перемирие с Украиной
В РФ ждут реакции из Москвы, а пока сдержано реагируют на инициативу Рима
Украина поддержала предложение Италии об олимпийском перемирии на время проведения зимних Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Накануне в РФ появилась первая публичная реакция на эту инициативу.
В Госдуме РФ отреагировали на заявление Украины сдержано, передает sport24.ru. К примеру, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Светлана Журова назвала заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого "пиаром". Кроме того, бывшая спортсменка хочет дождаться реакции из Кремля.
Предложение Украины об олимпийском перемирии? Нужно посмотреть, как отреагирует на это предложение наш президент. Мы сами неоднократно предлагали им то же самое: во время празднования юбилея победы в ВОВ, на Пасху. Украинская сторона особо это не воспринимала, а теперь сами хотят. Главное, чтобы в случае договора они сами его не нарушили.
Если они не хотят нас допускать, но предлагают перемирие, то понимают, что на Олимпиаде мы все же будем. Сейчас это звучит так, что они делают предложение, а нам нужно соглашаться. До Олимпиады еще много времени. Может, за это время мы еще успеем за стол переговоров сесть. На данный момент они используют это заявление как пиар.
Думала, мы уже по осени должны были начать переговоры. Этого они не хотят, а вот на олимпийское перемирие согласны. Это очень странно. В любом случае есть правило — подписывать перемирие на время Олимпиады. Это делают даже те страны, которые не участвуют в конфликтах.
Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что поддерживает предложение Италии.
Мы поддерживаем такой призыв. Но следует напомнить, что Россия начинала ряд войн во время Олимпийского перемирия. Россия начала вторжение в Грузию во время Олимпийского перемирия. Россия начинала вторжение в Украину во время Олимпийского перемирия.
Напомним, в Международном олимпийском комитете (МОК) решили допустить РФ к Играм в Италии по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх. К примеру, спортсмены из РФ точно не выступят на Олимпиаде-2026 в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании Россия добилась частичного смягчения санкций.