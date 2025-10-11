Украина поддержала олимпийское перемирие: появилась первая реакция из России

Официальный Кремль не спешит давать комментарий по этому поводу

На днях в Италии предложили идею олимпийского перемирия на время проведения зимних Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. К слову, в командных видах спорта России запрещено участвовать на олимпийских соревнованиях.

Что нужно знать

Италия предложила олимпийское перемирие

МИД Украины поддержал инициативу Рима

Официальные лица РФ не спешат комментировать ситуацию

Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года

Официальные лица в РФ пока отмалчиваются по этому поводу, ожидая отмашки из Кремля. А вот известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин обалдел от таких новостей, передает Sport24.ru. Правда, россиянин позабыл, что Украина соглашалась на олимпийское перемирие еще в 2024 году, однако в РФ тогда проигнорировали инициативу Парижа.

Украинцы готовы к олимпийскому перемирию? Я обалдел, снимаю шляпу перед ними. Неужели там тоже есть умные люди? Странно, что такие предложения сочетаются с их желанием не допустить россиян на международные соревнования. Александр Жулин

Александр Жулин

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что поддерживает предложение Италии.

Мы поддерживаем такой призыв. Но следует напомнить, что Россия начинала ряд войн во время Олимпийского перемирия. Россия начала вторжение в Грузию во время Олимпийского перемирия. Россия начинала вторжение в Украину во время Олимпийского перемирия. Георгий Тихий

Георгий Тихий

Отметим, накануне вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал к олимпийскому перемирию.

Мы поддерживаем американский план по Газе и, как сказал Папа Лев, никогда не следует терять надежду на мир. Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. В контексте Олимпийских игр Милан–Кортина мы подаем в Организацию Объединенных Наций предложение об Олимпийском перемирии для всех войн – в частности в Украине и на Ближнем Востоке. Антонио Таяни

Антонио Таяни/Фото: Getty Images

Напомним, В МОК на данный момент решили допустить РФ к Играм по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх. К примеру, спортсмены из РФ точно не выступят на Олимпиаде-2026 в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании Россия добилась частичного смягчения санкций.