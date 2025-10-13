Укр

Путина прощают? В его день рождения заметили интересную деталь

Анастасия Мокрик
Кто поздравил Путина с днем рождения Новость обновлена 13 октября 2025, 11:05
Кто поздравил Путина с днем рождения. Фото Коллаж "Телеграфа"

В списке есть несколько лидеров, которые воздержались от поздравления Путина в прошлом году

Российский президент Владимир Путин получил рекордное количество поздравлений с днем рождения от зарубежных лидеров с начала полномасштабной войны. Еще в прошлом году его поздравили на три человека меньше.

Что нужно знать:

  • 7 октября Путину исполнилось 73 года
  • В списке появились те, кто не поздравлял Путина в прошлом году
  • Количество лидеров, которые поздравили Путина, значительно увеличилось с 2022 года

С 73-летием Путина поздравили 19 зарубежных лидеров. Информация об этом появилась в росСМИ, которые ссылаются на госагентства. В то же время Кремль заявил о 40 поздравлениях, но не уточнил, кто оставшиеся 20 лидеров.

География поздравлений может говорить об усилении позиций России в странах Глобального Юга.

Кто поздравил Путина

Российские госагентства приводят следующие имена:

  • премьер Израиля Беньямин Нетаньяху
  • лидер КНДР Ким Чен Ын
  • председатель КНР Си Цзиньпин
  • президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
  • президент Беларуси Александр Лукашенко
  • сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо
  • президент Кыргызстана Садыр Жапаров
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон
  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
  • премьер Армении Никол Пашинян
  • премьер Индии Нарендра Моди
  • президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
  • президент Кубы Мигель Диас-Канель
  • король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
  • президент Боливии Луис Арсе
  • президент Венесуэлы Николас Мадуро
  • президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин в 2025 году отпраздновал 73-летие
Владими р Путин. Фото: Kremlin

Как изменился список с 2024 года

В указанном выше списке есть несколько лидеров, которые воздержались от поздравления Путина в прошлом году. Речь идет о Моди, Нетаньяху, Мадуро и Аль Нахайян.

При этом президент ЦАР в этом году, в отличие от прошлого, президента России не поздравил.

Путин в 2025 году отпраздновал 73-летие
Владими р Путин. Фото: Kremlin

В 2024 году Путина поздравили с днем рождения 16 глав государств:

  • президент Никарагуа Ортега;
  • президент Туркменистана Бердымухамедов;
  • президент Беларуси Лукашенко;
  • премьер Армении Пашинян;
  • президент Турции Эрдоган;
  • президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера;
  • президент Казахстана Токаев;
  • король Бахрейна Аль Халифа;
  • председатель КНР Си Цзиньпин;
  • северокорейский лидер Ким Чен Ын;
  • президент Кубы Диас-Канель;
  • президент Азербайджана Алиев;
  • президент Кыргызстана Жапаров;
  • президент Таджикистана Рахмон;
  • президент Узбекистана Мирзиеев;
  • президент Боливии Луис Арсе.

Кто поздравлял в 2023 и 2022

В 2023-м Путина поздравилис днем рождения 11 лидеров:

  • президент Казахстана Токаев;
  • президент Узбекистана Мирзиеев;
  • президент Азербайджана Алиев;
  • премьер Армении Пашинян;
  • президент Беларуси Лукашенко;
  • президент Кыргызстана Жапаров;
  • президент Кубы Диас-Канель;
  • президент Таджикистана Рахмон;
  • президент Туркмении Бердымухамедов;
  • президент Никарагуа Ортега;
  • президент Венесуэлы Мадуро.
Путин в 2025 году отпраздновал 73-летие
Владими р Путин. Фото: Kremlin

В 2022-м Путин получил поздравления с 70-летием от 14 глав государств:

  • председателя КНР Си Цзиньпина
  • лидера КНДР Ким Чен Ына
  • президента ЮАР Сирила Рамафосы;
  • президента Турции Эрдогана;
  • президента Кубы Диас-Канеля;
  • президента Азербайджана Алиева;
  • президента Узбекистана Мирзиеева;
  • президента Кыргызстана Жапарова;
  • президента Таджикистана Рахмона;
  • президента Казахстана Токаева;
  • премьера Армении Пашиняна;
  • президента Беларуси Лукашенко;
  • президента Туркменистана Бердымухамедова;
  • президента Никарагуа Ортеги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в день рождения Путина в одном из российских городов объявили траур. Это решение связано с прибытием на родину тел погибших на войне с Украиной.

