Путина прощают? В его день рождения заметили интересную деталь

Российский президент Владимир Путин получил рекордное количество поздравлений с днем рождения от зарубежных лидеров с начала полномасштабной войны. Еще в прошлом году его поздравили на три человека меньше.

Что нужно знать:

7 октября Путину исполнилось 73 года

В списке появились те, кто не поздравлял Путина в прошлом году

Количество лидеров, которые поздравили Путина, значительно увеличилось с 2022 года

С 73-летием Путина поздравили 19 зарубежных лидеров. Информация об этом появилась в росСМИ, которые ссылаются на госагентства. В то же время Кремль заявил о 40 поздравлениях, но не уточнил, кто оставшиеся 20 лидеров.

География поздравлений может говорить об усилении позиций России в странах Глобального Юга.

Кто поздравил Путина

Российские госагентства приводят следующие имена:

премьер Израиля Беньямин Нетаньяху

лидер КНДР Ким Чен Ын

председатель КНР Си Цзиньпин

президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

президент Беларуси Александр Лукашенко

сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо

президент Кыргызстана Садыр Жапаров

президент Азербайджана Ильхам Алиев

президент Таджикистана Эмомали Рахмон

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

премьер Армении Никол Пашинян

премьер Индии Нарендра Моди

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

президент Кубы Мигель Диас-Канель

король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

президент Боливии Луис Арсе

президент Венесуэлы Николас Мадуро

президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Как изменился список с 2024 года

В указанном выше списке есть несколько лидеров, которые воздержались от поздравления Путина в прошлом году. Речь идет о Моди, Нетаньяху, Мадуро и Аль Нахайян.

При этом президент ЦАР в этом году, в отличие от прошлого, президента России не поздравил.

В 2024 году Путина поздравили с днем рождения 16 глав государств:

президент Никарагуа Ортега;

президент Туркменистана Бердымухамедов;

президент Беларуси Лукашенко;

премьер Армении Пашинян;

президент Турции Эрдоган;

президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера;

президент Казахстана Токаев;

король Бахрейна Аль Халифа;

председатель КНР Си Цзиньпин;

северокорейский лидер Ким Чен Ын;

президент Кубы Диас-Канель;

президент Азербайджана Алиев;

президент Кыргызстана Жапаров;

президент Таджикистана Рахмон;

президент Узбекистана Мирзиеев;

президент Боливии Луис Арсе.

Кто поздравлял в 2023 и 2022

В 2023-м Путина поздравилис днем рождения 11 лидеров:

президент Казахстана Токаев;

президент Узбекистана Мирзиеев;

президент Азербайджана Алиев;

премьер Армении Пашинян;

президент Беларуси Лукашенко;

президент Кыргызстана Жапаров;

президент Кубы Диас-Канель;

президент Таджикистана Рахмон;

президент Туркмении Бердымухамедов;

президент Никарагуа Ортега;

президент Венесуэлы Мадуро.

В 2022-м Путин получил поздравления с 70-летием от 14 глав государств:

председателя КНР Си Цзиньпина

лидера КНДР Ким Чен Ына

президента ЮАР Сирила Рамафосы;

президента Турции Эрдогана;

президента Кубы Диас-Канеля;

президента Азербайджана Алиева;

президента Узбекистана Мирзиеева;

президента Кыргызстана Жапарова;

президента Таджикистана Рахмона;

президента Казахстана Токаева;

премьера Армении Пашиняна;

президента Беларуси Лукашенко;

президента Туркменистана Бердымухамедова;

президента Никарагуа Ортеги.

