Путина прощают? В его день рождения заметили интересную деталь
-
-
В списке есть несколько лидеров, которые воздержались от поздравления Путина в прошлом году
Российский президент Владимир Путин получил рекордное количество поздравлений с днем рождения от зарубежных лидеров с начала полномасштабной войны. Еще в прошлом году его поздравили на три человека меньше.
Что нужно знать:
- 7 октября Путину исполнилось 73 года
- В списке появились те, кто не поздравлял Путина в прошлом году
- Количество лидеров, которые поздравили Путина, значительно увеличилось с 2022 года
С 73-летием Путина поздравили 19 зарубежных лидеров. Информация об этом появилась в росСМИ, которые ссылаются на госагентства. В то же время Кремль заявил о 40 поздравлениях, но не уточнил, кто оставшиеся 20 лидеров.
География поздравлений может говорить об усилении позиций России в странах Глобального Юга.
Кто поздравил Путина
Российские госагентства приводят следующие имена:
- премьер Израиля Беньямин Нетаньяху
- лидер КНДР Ким Чен Ын
- председатель КНР Си Цзиньпин
- президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
- президент Беларуси Александр Лукашенко
- сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров
- президент Азербайджана Ильхам Алиев
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
- премьер Армении Никол Пашинян
- премьер Индии Нарендра Моди
- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
- президент Кубы Мигель Диас-Канель
- король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
- президент Боливии Луис Арсе
- президент Венесуэлы Николас Мадуро
- президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Как изменился список с 2024 года
В указанном выше списке есть несколько лидеров, которые воздержались от поздравления Путина в прошлом году. Речь идет о Моди, Нетаньяху, Мадуро и Аль Нахайян.
При этом президент ЦАР в этом году, в отличие от прошлого, президента России не поздравил.
В 2024 году Путина поздравили с днем рождения 16 глав государств:
- президент Никарагуа Ортега;
- президент Туркменистана Бердымухамедов;
- президент Беларуси Лукашенко;
- премьер Армении Пашинян;
- президент Турции Эрдоган;
- президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера;
- президент Казахстана Токаев;
- король Бахрейна Аль Халифа;
- председатель КНР Си Цзиньпин;
- северокорейский лидер Ким Чен Ын;
- президент Кубы Диас-Канель;
- президент Азербайджана Алиев;
- президент Кыргызстана Жапаров;
- президент Таджикистана Рахмон;
- президент Узбекистана Мирзиеев;
- президент Боливии Луис Арсе.
Кто поздравлял в 2023 и 2022
В 2023-м Путина поздравилис днем рождения 11 лидеров:
- президент Казахстана Токаев;
- президент Узбекистана Мирзиеев;
- президент Азербайджана Алиев;
- премьер Армении Пашинян;
- президент Беларуси Лукашенко;
- президент Кыргызстана Жапаров;
- президент Кубы Диас-Канель;
- президент Таджикистана Рахмон;
- президент Туркмении Бердымухамедов;
- президент Никарагуа Ортега;
- президент Венесуэлы Мадуро.
В 2022-м Путин получил поздравления с 70-летием от 14 глав государств:
- председателя КНР Си Цзиньпина
- лидера КНДР Ким Чен Ына
- президента ЮАР Сирила Рамафосы;
- президента Турции Эрдогана;
- президента Кубы Диас-Канеля;
- президента Азербайджана Алиева;
- президента Узбекистана Мирзиеева;
- президента Кыргызстана Жапарова;
- президента Таджикистана Рахмона;
- президента Казахстана Токаева;
- премьера Армении Пашиняна;
- президента Беларуси Лукашенко;
- президента Туркменистана Бердымухамедова;
- президента Никарагуа Ортеги.
