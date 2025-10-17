Вместо сделки – историческая лекция. Как Путин впервые упустил благосклонность Трампа — разбор статьи FT

Именно после первой встречи на Аляске Путин стал для Трампа "бумажным тигром"

Уже вторая за этот президентский срок встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в течение двух недель должна пройти в Будапеште. Лидеры договорились об этом во время двухчасового телефонного разговора, и произошло это уже после того, как позиция главы Белого дома пошатнулась в сторону поддержки Украины – в том числе и передачи "Томагавков". Но Трамп до сих пор убежден: его личные "теплые" отношения с Владимиром Путиным позволят ему достичь мирного соглашения.

Возможность выяснить реальность этого стремления возникла именно на первой встрече Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. И если снаружи все действительно выглядело встречи старых друзей, то вот "за кулисами" происходили совсем другие события. Об этом пишет Financial Times. "Телеграф" разобрал, что произошло за закрытыми дверями в Аляске, при чем здесь история Киевской Руси, почему Путин не захотел дать Трампу победу — и как все это может изменить ход войны.

Вместо соглашения — разговоры о Рюрике и общих корнях Украины и России

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске, которую сам президент США позиционировал как "исторический шанс на мир", завершилась дипломатическим провалом. Путин категорически отверг предложение прекратить войну в обмен на снятие санкций. Российский лидер выдвинул свое единственное условие – капитуляция Украины и передача всего Донбасса.

Переговоры прошли в закрытом формате и завершились досрочно. По словам источников Financial Times, Трамп несколько раз повышал голос, пригрозил выйти со встречи и отменил запланированный обед с делегациями. Вместо результата, глава США получил историческую лекцию Путина об общих корнях Украины и России, со ссылкой на Рюрика, Ярослава Мудрого и Богдана Хмельницкого.

Путин дал четко понять: ни одно соглашение не будет возможно, если оно не коснется так называемых "коренных причин" конфликта. Под этой формулировкой российский лидер подразумевает Революцию Достоинства и смену власти в Украине, прекращение расширения НАТО и остановку поставок западного оружия. Фактически это означает не перемирие, а капитуляцию со стороны Украины, и такая позиция Кремля сделала любой компромисс невозможным.

Беспокойство союзников: Европа боится "измены"

После того, как Трамп назвал переговоры с Путиным на Аляске "успешными", президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров срочно прибыли в Вашингтон, чтобы помешать потенциальной измене интересов Украины. Но действительно встреча с Путиным оказалась для Трампа поворотной точкой: вместо договоренности с Кремлем США начали разворот в сторону более активной поддержки Киева.

На фоне личного разочарования Путиным, Трамп позволил союзникам из Европы закупать оружие из складов США для нужд ВСУ, а также согласовал координацию ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Кроме того, в Вашингтоне заговорили о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет, способных поразить Москву. Экономическим сигналом стало введение 25% пошлины на импорт из Индии из-за ее закупки российской нефти.

Что предложил Трамп и почему это не сработало

Ключевой причиной провала саммита оказалось то, что Трамп базировал свои ожидания на искаженном видении позиции Кремля. Именно неоднократно встречавшийся с Путиным в Москве спецпредставитель США Стив Виткофф убедил Белый дом, что российский лидер готов к уступкам — в частности, в территориальном направлении.

На основе этих ошибочных предположений и строилась позиция Трампа: признание Крыма за Россией, частичное отведение ВСУ из Донбасса — в обмен на прекращение огня. Но на саммите выяснилось: Москва требует полной капитуляции Украины, а ее "уступки" — это фактически согласие закрепить статус-кво на тех участках фронта, где РФ не смогла продвинуться.

"Он просто неправильно понял, о чем будет разговор", — отметил один из собеседников, знакомый с деталями переговоров. В Белом доме эту версию официально не подтвердили.

Игра Кремля: кто виноват в срыве?

После встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами обеспокоенность по поводу потенциальной "измены" со стороны Трампа несколько утихли. Президент США заверил, что готов поддержать гарантии безопасности для Украины в случае завершения войны, а также предложил организовать личные переговоры между Зеленским и Путиным.

Для Запада это стало признаком, что Трамп не готов сдать Украину. Россия использовала паузу в переговорах как информационную возможность — чтобы обвинить именно Украину и Европу в провале аляскинского саммита.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин якобы был "готов согласиться" на соглашение, но Трамп попросил время, чтобы "посоветоваться с союзниками". В Кремле это интерпретировали как свидетельство внешнего давления.

"На него давят. Они пытаются убедить, что это не Зеленский и Европа тянут время, а именно президент Путин не хочет мира", – сказал Лавров.

Лесть, амбиции и "вечная борьба за внимание"

После провала переговоров в Аляске Владимир Путин избрал другую тактику – не уступки, а лесть. Он публично жалел, что Трамп не был у власти в 2022-м, уверял, что с ним войны можно было бы избежать, выражал соболезнования из-за убийства активиста Чарли Кирка и даже заявил, что именно Трамп должен был получить Нобелевскую премию мира. Трамп на это поблагодарил — и тем опять обеспокоил европейских союзников.

В ЕС говорят: такая изменчивость не исключение, а правило. Путин играет на амбициях Трампа, и это дает эффект. Один из чиновников ЕС отметил, что переговоры с Трампом — это "вечная борьба за его внимание": как только он признает, что Путин — проблема, через несколько дней возвращается к начальной позиции.

В Москве уверены: время на их стороне. Европейские дипломаты отмечают, что Путин не воспринимает войну как финансовую проблему – для него это историческая миссия. Он хочет войти в историю как "новый Петр I", а любые уступки будут только мешать этой цели.