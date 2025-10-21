Україна та Європа готують план щодо припинення війни: Bloomberg розкрив перші деталі

Документ включає гарантії безпеки, якнайшвидший вступ України до ЄС і не лише

Європейські країни працюють з Україною над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни. Йдеться про обмін полоненими, відшкодування збитків від військових дій, гарантії безпеки для України і не тільки. Також антиросійські санкції можуть бути скасовані.

Що потрібно знати:

Країни Європи спільно з Києвом працюють над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни

Ці пропозиції мають бути схвалені у США

Втілення запропонованого плану контролюватиме Рада миру, очолювана Дональдом Трампом

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. За їхніми словами, контролюватиме реалізацію запропонованого плану Рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа.

Документ передбачає, що після припинення вогню будуть повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими. Також Київ має отримати гарантії безпеки та кошти на усунення збитків, завданих війною, а також можливість якнайшвидшого вступу до Європейського союзу.

Санкції проти Росії будуть поступово зняті, хоча близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів Центрального банку будуть повернуті лише після того, як Москва погодиться зробити свій внесок у повоєнне відновлення України. Обмеження можуть бути поновлені, якщо Росія знову нападе на сусіда.

Джерела повідомили, що сторони мають розпочати переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна юридично не визнають їх російськими.

Інформовані співрозмовники видання попередили, що деталі плану перебувають на стадії остаточного доопрацювання та можуть змінитися, попросивши не називати їхніх імен, оскільки обговорення проходило у приватному порядку.

Крім того, будь-яка пропозиція має бути схвалена Вашингтоном, і європейські офіційні особи з цією метою можуть відвідати США цього тижня.

Ця заява перегукується із закликами Трампа негайно заморозити конфлікт на нинішніх умовах, перш ніж розпочинати переговори.

Разом з тим, Росія досі відкидала заклики припинити бойові дії на існуючій лінії розмежування, попри величезні втрати у війні, яка триває вже четвертий рік.

Раніше військовий аналітик Ігаль Левін розповів, чому Путін виступив на зустрічі з Трампом проти припинення вогню та запропонував альтернативу через підписання всеосяжної угоди про завершення війни.