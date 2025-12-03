В очках и с седой головой: как сейчас выглядит Олег Ляшко и где он служит (фото)

Бывший нардеп в 2022 году мобилизовался в ВСУ

Олег Ляшко — скандально известный украинский политик, бывший народный депутат и лидер Радикальной партии. В 2022 году он мобилизовался в Вооруженные силы Украины и с тех пор время от времени выходит на связь в соцсетях, публикуя фото в военной форме. В этот день, 3 декабря, экс-нардеп отмечает день рождения — ему исполнилось 53 года.

"Телеграф" рассказывает, как сейчас выглядит Олег Ляшко и где он служит.

Где сейчас Олег Ляшко и как он выглядит?

Бывший народный депутат Верховной Рады Олег Ляшко служит в Вооруженных силах Украины в 63-й отдельной механизированной бригаде. Там он занимает должность командира батальона беспилотных систем управления.

Известно, что Ляшко вступил в ряды ВСУ в 2022 году. Об этом он сам сообщил в соцсетях. А на должность комбата его назначили спустя два года — в октябре 2024 года.

Время от времени Олег Валериевич публикует в своем Facebook фото в военной форме и посты о важных общественных событиях со своими комментариями. В день рождения, 3 декабря 2025 года, Ляшко поделился свежим снимком, на котором можно увидеть, как он сейчас выглядит.

Так, на новом фото можно заметить, что экс-нардеп немного постарел за последние годы, в волосах добавилось седины. И что самое интересное — Ляшко начал носить очки. К слову, рядом с ним на фото запечатлен черный котик, который умостился прямо на столе.

Сегодня мне 53. Спасибо Маме за жизнь, родным – за поддержку и терпение, собратьям – за верную службу. Желание, как и у каждого украинца, сегодня одно – Победа Украины. Делаю для этого все Олег Ляшко

Украинцы тут же принялись поздравлять политика и военного с днем рождения в комментариях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился экс-депутат Олег Ляшко, который пошел воевать в ВСУ. Дослужился до должности комбата.