Народився у Києві, а став "гаманцем" Путіна: хто такий Кирило Дмитрієв і що відомо про нього

Батько соратника Путіна живе в Україні

Кирило Дмитрієв — російський фінансист, директор Російського фонду прямих інвестицій і один із ключових фінансистів Кремля і перемовник Росії з США — має неочікувано тісний зв’язок з Україною. Він народився у Києві, але зробив кар’єру в російській владній системі.

Також в Україні мешкає його батько-вчений. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Кирила Дмитрієва.

Хто такий Дмитрієв

Дмитрієв — уродженець Києва, але свою кар’єру будував далеко від України. Він 10 років жив у США, навчався у Стенфорді та Гарварді, після чого повернувся у російську систему і з часом став керівником Російського фонду прямих інвестицій. Ця структура фактично працює як фінансовий інструмент Кремля.

Зараз він — представник Москви у переговорах із американською стороною. До того ж, користується довірою Путіна.

Як він опинився на боці Кремля

Попри роки життя у США, Дмитрієв став частиною російської влади. Його дружина, за даними журналістів, має близькі контакти з родиною Путіна, зокрема є подругою доньки глави Кремля.

На початку 2000-х Дмитрієв перебрався до Росії, де розпочав роботу в компанії IBS. Спочатку обіймав посаду заступника гендиректора, а згодом очолив напрям управлінського консультування. Уже з 2002 року перейшов у фонд Delta Private Equity — там спершу відповідав за інвестиції, а пізніше став директором і партнером.

Паралельно у середині 2000-х очолював Російську асоціацію прямого та венчурного інвестування. За цей період долучився до низки помітних угод на російському ринку, зокрема до продажу ДельтаБанку компанії General Electric, передачі "ДельтаКредиту" французькій Société Générale.

Сестра Дмитрієва таємно приїжджала до України

Сестра соратника Путіна Наталія непублічно відвідувала Україну під час повномасштабної війни. За даними журналістки Кеті Лівінгстон, вона приїжджала у лютому 2025-го і провела в країні кілька днів — із 8 по 12 число, буквально напередодні перемовин між Росією та США в Саудівській Аравії.

Кирило Дмитрієв. Фото: Getty Images

Ще на початку вторгнення у 2022 році Наталія разом із матір’ю виїхала до США, хоча раніше вони користувалися українськими документами. При цьому в останні роки обидві в’їжджали в Україну вже з американськими паспортами — як саме їх отримали і де зараз проживають, залишається відкритим питанням.

Мета її поїздки не розкривається. Водночас є припущення, що родина Дмитрієвих може мати ширшу мережу активів не лише в Росії, а й в Україні та країнах Європи.

