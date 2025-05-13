Найкращі побажання з 5-річчям для хлопчика та дівчинки: як оригінально привітати з днем народження

Зворушливі поздоровлення з п’ятиріччям дитині

Дитячий день народження — це завжди чарівність, море кульок, сміх та солодощі. А для самих дітей — це один із найочікуваніших та найрадісніших днів у році. Вони починають відраховувати дні до свого свята задовго до настання дати, придумують, що загадають, коли задуватимуть свічки, та мріють про подарунки та веселі пригоди.

Особливо яскравим та значущим стає день народження 5 років. Це вже майже дорослий вік, коли малюк вміє багато чого сам, знає, чого хоче, і з радістю приймає привітання від близьких. П'ятиріччя — перший справжній ювілей, коли дитина вже добре розуміє, що її вітають, і щиро радіє кожному теплому слову.

Тому "Телеграф" підготував добірку особливих побажань, щоб ви могли гарно та від душі привітати з днем народження 5 років дівчинку чи хлопчика.

Привітання на день народження 5 років дівчинці, хлопчику у прозі

🌟 З днем народження, 5 років! Нехай у цей чарівний день здійсняться всі твої мрії! Рости веселим, добрим та щасливим чоловічком! 🎈💖

🎁 Тобі вже 5 років — це ціла долонька! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для казок, чудес та веселих ігор! Зі святом! 🧸🌈

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🍭 Вітаю з днем народження, 5 років! Нехай твоє життя буде солодким, як торт, та яскравим, як повітряні кульки! 🎂🎈

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🦄 З п'ятиріччям, сонечко! Нехай кожен день буде сповнений радості, чарівництва та яскравих відкриттів! 🌞📚

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🚀 Сьогодні тобі 5! Бажаю тобі літати на ракетах мрії, підкорювати зірки та завжди вірити в чудеса! ⭐🌌

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🎉 З днем народження, зайчику! Нехай твоє життя буде, як веселий мультфільм — яскравим, добрим та з хепі-ендом! 🎬💫

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🧁 5 років — це так багато! Бажаю тобі море цукерок, гори подарунків та океан щастя! Зі святом! 🎊🍬

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🐣 Вітаю з днем народження! Нехай п'ятиріччя принесе тобі безліч чарівних моментів, друзів та казкових історій! 📖🎠

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🐻 З п'ятиріччям, маленьке диво! Нехай у тебе завжди буде привід посміхнутися, а поруч — улюблені люди та іграшки! 🧸💞

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🧚‍♀️ Дівчинко-принцесо / хлопчику-супергерою, вітаю тебе з 5-річчям! Нехай життя буде як казка — добрим, веселим та чарівним! 👑🛡️

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🎨 Сьогодні тобі 5 — і весь світ твоє полотно! Малюй своє життя яскравими фарбами та не бійся мріяти! ✨🖌️

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🚂 Нехай кожен новий день буде як весела подорож: з друзями, іграми та несподіваними відкриттями! З днем народження, 5 років! 🎠🌍

Привітання на день народження 5 років дівчинці, хлопчику у віршах

5 років — це маленький ювілей!

Веселощів багато, море сміху.

Здоров’я завжди буде хай міцне.

Зростай, дитино, рідним ти на втіху.

Щасливого дитинства та добра,

Веселих буднів, як і вихідних.

Нехай потішать торт тебе та гра.

І подарунків щедрих та крутих!

Нехай казкові мрії всі твої

Здійсняться, море щастя принесуть.

У серці хай співають солов’ї,

Щоб радість у душі своїй відчуть.

***

Пташка наша невеличка,

Ти сьогодні п`ятирічка!

Майже виросла людина.

З ювілейчиком, дитино!

Смійся, мрій, радій та бався,

Всюди все вспівай, не гався,

На цей світ дивись грайливо.

Щастя, миру, позитиву!

***

Ми з п’ятиріччям, з ювілеєм

Всі від душі вітаємо!

Казкових вражень і емоцій

Сьогодні побажаємо.

Найкраще хай цей день дарує.

Хай пройде радісно це свято

Та позитивом зачарує.

Сюрпризів буде хай багато.

***

Щиро, з радістю вітаю,

Бо 5 років — ювілей!

Побажань багато маю:

Нових іграшок, ідей,

Втіх, розваг і задоволень,

Подарунків і забав,

Щастя і здоров`я в долі,

Знань нових і добрих справ!

***

З 5-ти річчям ніжно привітаю,

Найдобрішого тобі я побажаю.

Веселих усмішок й яскравих подій,

Святкового настрою й здійснення мрій.

***

Рочків п’ять — важлива дата,

То ж дозвольте привітати.

Здоровенькими ростіть,

Не сумуйте, не тужіть!

Гарних друзів, щирих дней,

Безліч радісних ідей.

Та всього-всього багато

В цей важливий Ювілей!

***

Ти людина невеличка,

Але ти вже п`ятирічка!

Тож вітаємо завзято

Ми тебе у славне свято

Та бажаємо зростати,

Світ скоріше пізнавати,

Тішитись теплом родини.

Хай щастить тобі, дитино!

***

З самим першим ювілеєм!

З п`ятиріччям, дитинчатку!

Посмішкою тіш своєю

І на все свою май гадку.

Пізнавай цей світ завзято,

Смійся, грай та розвивайся.

В долі успіхів багато

Ти здобути намагайся!