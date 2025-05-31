10 месяцев счастья: лучшие поздравления для малышей и их родителей

Как поздравить ребенка и родителей с 10 месяцами

Когда ребенку исполняется 10 месяцев, это настоящий повод для радости. К этому возрасту малыши уже улыбаются, ползают, произносят звуки, а некоторые даже делают первые шаги.

Поздравить родителей и самого малыша с этой милой датой — прекрасный жест внимания и любви. "Телеграф" собрал для вас самые теплые, душевные и забавные поздравления с 10 месяцами для мальчиков, девочек и их родителей — в прозе, стихах и смс.

Поздравления с 10 месяцами мальчику и его родителям в прозе и смс

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Поздравляем замечательного мальчика с 10 месяцами! 💙 Ты уже большой молодец — столько всего умеешь, а впереди еще больше чудесных открытий! Пусть каждый день будет наполнен смехом, улыбками и заботой любящих родителей!🌟

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Ура, нам уже 10 месяцев! Пусть каждый новый день приносит радость, веселье и множество интересных открытий. Расти крепким, умным и счастливым мальчиком!🎈

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Сегодня тебе целых 10 месяцев! Ты уже совсем взрослый малыш, и мы очень рады видеть, как ты растёшь и радуешь своих близких! Пусть жизнь дарит тебе только счастливые моменты! 💫

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Поздравляем вас и вашего малыша с 10 месяцами! 🍼 Пусть каждый новый месяц приносит только радость, а родители купают тебя в любви и заботе! 💙

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Сегодня особый день — малышу 10 месяцев! Пусть этот месяц будет таким же ярким, как его улыбка, и таким же добрым, как его взгляд!🌞

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С 10 месяцами, чудесного малыша!🚼✨ Пусть он всегда будет в окружении любви, заботы и тепла. А впереди его ждет только светлое, счастливое будущее!

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Прекрасному мальчику 10 месяцев!🐾🌈 Это уже почти год, а сколько всего он уже умеет! Пусть каждый шаг будет увереннее, а каждый день — волшебным!

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Маленькому сокровищу — 10 месяцев! Поздравляем и желаем расти умным, здоровым и добрым мальчиком, радовать всех своими достижениями! 🎉💪

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Поздравляем с 10 месяцами! Пусть малыш растет здоровым и радостным! 🐣

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Маленькому чуду — 10 месяцев! Желаем ему расти на радость всем! 🌈💙

Поздравления с 10 месяцами девочке и ее родителям в прозе и смс

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Прекрасной малышке сегодня 10 месяцев! 💖 Пусть каждый день будет наполнен яркими улыбками, сказками и любовью!👑

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Поздравляем маленькую красавицу с 10 месяцами! 🌸Желаем расти здоровенькой, весёлой и доброй девочкой, радовать своих близких каждый день!🎀

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Очаровательной девочке — 10 месяцев! Ты уже умеешь так много, а впереди — целая жизнь чудес! Пусть каждый твой день будет как сказка!🧚‍♀️✨

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Милая кроха, с 10 месяцами тебя! 💕 Расти в атмосфере любви, заботы и тепла. Пусть каждый день дарит тебе только радость! 🎉

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Десять месяцев — это почти годик, и мы уже в восторге от того, какая замечательная девочка растет! 🌼Пусть жизнь малышки будет яркой и солнечной, как весенний цветок!🌷

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Поздравляем маленькое солнышко с 10 месяцами! ☀️ Пусть каждый день будет наполнен чудесами, улыбками и маминой нежностью! 💗

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Милой леди — 10 месяцев! Пусть жизнь будет наполнена радостью, уютом и теплом. Ты — настоящее сокровище для своей семьи! 🎁🌟

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Уже 10 месяцев счастья! Пусть ваша принцесса всегда будет улыбчивой и радостной!🌸

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Крохе — 10 месяцев! Желаем самых ярких дней и самых тёплых объятий! 🎀

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Нашей красавице — 10 месяцев! Пусть ее смех звучит каждый день! 🎉

Поздравления с 10 месяцами в стихах

Улыбайся папе, улыбайся маме,

Улыбайся миру, смейся вместе с нами!

Мы пока считаем месяцы, не годы,

Важные моменты, жизни эпизоды.

10 — как прекрасно, подрастай скорее,

С каждой новой датой становясь взрослее!

***

Десять месяцев счастливых

Рядом с вами ваша крошка.

Пусть малыш растет здоровым,

Ваша радость, свет в окошке.

Десять месяцев — так много,

Но в мгновенье пронеслись.

Десять месяцев — так мало,

Впереди еще вся жизнь!

***

С днем рожденья, наша крошка!

Десять месяцев. Ура!

Скоро бегать по дорожкам

Уж придет тебе пора.

А пока на четвереньки

Аккуратненько встаешь.

Береги свои коленки,

Очень скоро ты пойдешь!

***

Карапузик наш смышленый,

10 месяцев тебе!

Пусть успех, в тебя влюбленный,

Дарит счастье на земле!

Твои маленькие ножки

Очень скоро побегут

По красивейшей дорожке,

Да и к радости придут!

***

Тебе десять месяцев, милое чудо,

Спасибо, что ты есть в жизни моей!

С тобою прекрасна любая минута,

И мир мой стал ярче, чудесней, добрей!

Желаю тебе много сил и здоровья,

Скорее учись говорить и шагать!

Твою жизнь заботой, добром и любовью

Я буду всегда, ангел мой, наполнять!