10 месяцев счастья: лучшие поздравления для малышей и их родителей
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Как поздравить ребенка и родителей с 10 месяцами
Когда ребенку исполняется 10 месяцев, это настоящий повод для радости. К этому возрасту малыши уже улыбаются, ползают, произносят звуки, а некоторые даже делают первые шаги.
Поздравить родителей и самого малыша с этой милой датой — прекрасный жест внимания и любви. "Телеграф" собрал для вас самые теплые, душевные и забавные поздравления с 10 месяцами для мальчиков, девочек и их родителей — в прозе, стихах и смс.
Поздравления с 10 месяцами мальчику и его родителям в прозе и смс
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Поздравляем замечательного мальчика с 10 месяцами! 💙 Ты уже большой молодец — столько всего умеешь, а впереди еще больше чудесных открытий! Пусть каждый день будет наполнен смехом, улыбками и заботой любящих родителей!🌟
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Ура, нам уже 10 месяцев! Пусть каждый новый день приносит радость, веселье и множество интересных открытий. Расти крепким, умным и счастливым мальчиком!🎈
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Сегодня тебе целых 10 месяцев! Ты уже совсем взрослый малыш, и мы очень рады видеть, как ты растёшь и радуешь своих близких! Пусть жизнь дарит тебе только счастливые моменты! 💫
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Поздравляем вас и вашего малыша с 10 месяцами! 🍼 Пусть каждый новый месяц приносит только радость, а родители купают тебя в любви и заботе! 💙
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Сегодня особый день — малышу 10 месяцев! Пусть этот месяц будет таким же ярким, как его улыбка, и таким же добрым, как его взгляд!🌞
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С 10 месяцами, чудесного малыша!🚼✨ Пусть он всегда будет в окружении любви, заботы и тепла. А впереди его ждет только светлое, счастливое будущее!
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Прекрасному мальчику 10 месяцев!🐾🌈 Это уже почти год, а сколько всего он уже умеет! Пусть каждый шаг будет увереннее, а каждый день — волшебным!
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Маленькому сокровищу — 10 месяцев! Поздравляем и желаем расти умным, здоровым и добрым мальчиком, радовать всех своими достижениями! 🎉💪
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Поздравляем с 10 месяцами! Пусть малыш растет здоровым и радостным! 🐣
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Маленькому чуду — 10 месяцев! Желаем ему расти на радость всем! 🌈💙
Поздравления с 10 месяцами девочке и ее родителям в прозе и смс
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Прекрасной малышке сегодня 10 месяцев! 💖 Пусть каждый день будет наполнен яркими улыбками, сказками и любовью!👑
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Поздравляем маленькую красавицу с 10 месяцами! 🌸Желаем расти здоровенькой, весёлой и доброй девочкой, радовать своих близких каждый день!🎀
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Очаровательной девочке — 10 месяцев! Ты уже умеешь так много, а впереди — целая жизнь чудес! Пусть каждый твой день будет как сказка!🧚♀️✨
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Милая кроха, с 10 месяцами тебя! 💕 Расти в атмосфере любви, заботы и тепла. Пусть каждый день дарит тебе только радость! 🎉
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Десять месяцев — это почти годик, и мы уже в восторге от того, какая замечательная девочка растет! 🌼Пусть жизнь малышки будет яркой и солнечной, как весенний цветок!🌷
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Поздравляем маленькое солнышко с 10 месяцами! ☀️ Пусть каждый день будет наполнен чудесами, улыбками и маминой нежностью! 💗
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Милой леди — 10 месяцев! Пусть жизнь будет наполнена радостью, уютом и теплом. Ты — настоящее сокровище для своей семьи! 🎁🌟
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Уже 10 месяцев счастья! Пусть ваша принцесса всегда будет улыбчивой и радостной!🌸
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Крохе — 10 месяцев! Желаем самых ярких дней и самых тёплых объятий! 🎀
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Нашей красавице — 10 месяцев! Пусть ее смех звучит каждый день! 🎉
Поздравления с 10 месяцами в стихах
Улыбайся папе, улыбайся маме,
Улыбайся миру, смейся вместе с нами!
Мы пока считаем месяцы, не годы,
Важные моменты, жизни эпизоды.
10 — как прекрасно, подрастай скорее,
С каждой новой датой становясь взрослее!
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Десять месяцев счастливых
Рядом с вами ваша крошка.
Пусть малыш растет здоровым,
Ваша радость, свет в окошке.
Десять месяцев — так много,
Но в мгновенье пронеслись.
Десять месяцев — так мало,
Впереди еще вся жизнь!
***
С днем рожденья, наша крошка!
Десять месяцев. Ура!
Скоро бегать по дорожкам
Уж придет тебе пора.
А пока на четвереньки
Аккуратненько встаешь.
Береги свои коленки,
Очень скоро ты пойдешь!
***
Карапузик наш смышленый,
10 месяцев тебе!
Пусть успех, в тебя влюбленный,
Дарит счастье на земле!
Твои маленькие ножки
Очень скоро побегут
По красивейшей дорожке,
Да и к радости придут!
***
Тебе десять месяцев, милое чудо,
Спасибо, что ты есть в жизни моей!
С тобою прекрасна любая минута,
И мир мой стал ярче, чудесней, добрей!
Желаю тебе много сил и здоровья,
Скорее учись говорить и шагать!
Твою жизнь заботой, добром и любовью
Я буду всегда, ангел мой, наполнять!