10 місяців щастя: найкращі привітання для малюків та їхніх батьків

Як привітати дитину та батьків з 10 місяцями

Коли дитині виповнюється 10 місяців, це справжня нагода для радості. В цьому віці малюки вже посміхаються, повзають, вимовляють звуки, а деякі навіть роблять перші кроки.

Привітати батьків та самого малюка з цією милою датою – чудовий жест уваги та любові. "Телеграф" зібрав для вас найтепліші, душевні та кумедні привітання з 10 місяцями для хлопчиків, дівчаток та їхніх батьків – у прозі, віршах та смс.

Привітання з 10 місяцями хлопчику та його батькам у прозі та смс

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Вітаємо чудового хлопчика з 10 місяцями! 💙 Ти вже великий молодець — стільки всього вмієш, а попереду ще більше чудових відкриттів! Нехай кожен день буде наповнений сміхом, усмішками та турботою люблячих батьків!🌟

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Ура, нам уже 10 місяців! Нехай кожен новий день приносить радість, веселощі та безліч цікавих відкриттів. Рости міцним, розумним і щасливим хлопчиком!🎈

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Сьогодні тобі цілих 10 місяців! Ти вже зовсім дорослий малюк, і ми дуже раді бачити, як ти ростеш і радуєш своїх близьких! Нехай життя дарує тобі тільки щасливі моменти! 💫

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Вітаємо вас і вашого малюка з 10 місяцями! 🍼 Нехай кожен новий місяць приносить тільки радість, а батьки купають тебе в любові та турботі! 💙

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Сьогодні особливий день — малюку 10 місяців! Нехай цей місяць буде таким же яскравим, як його усмішка, і таким же добрим, як його погляд!🌞

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З 10 місяцями, чудесного малюка!🚼✨ Нехай він завжди буде в оточенні любові, турботи та тепла. А попереду його чекає тільки світле, щасливе майбутнє!

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Прекрасному хлопчику 10 місяців!🐾🌈 Це вже майже рік, а скільки всього він уже вміє! Нехай кожен крок буде впевненішим, а кожен день — чарівним!

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Маленькому скарбу — 10 місяців! Вітаємо і бажаємо рости розумним, здоровим і добрим хлопчиком, радувати всіх своїми досягненнями! 🎉💪

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Вітаємо з 10 місяцями! Нехай малюк росте здоровим і радісним! 🐣

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Маленькому диву — 10 місяців! Бажаємо йому рости на радість усім! 🌈💙

Привітання з 10 місяцями дівчинці та її батькам у прозі та смс

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Прекрасній дівчинці сьогодні 10 місяців! 💖 Нехай кожен день буде наповнений яскравими усмішками, казками та любов'ю!👑

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Вітаємо маленьку красуню з 10 місяцями! 🌸Бажаємо рости здоровенькою, веселою та доброю дівчинкою, радувати своїх близьких кожен день!🎀

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Чарівній дівчинці — 10 місяців! Ти вже вмієш так багато, а попереду — ціле життя чудес! Нехай кожен твій день буде як казка!🧚‍♀️✨

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Мила крихітко, з 10 місяцями тебе! 💕 Рости в атмосфері любові, турботи та тепла. Нехай кожен день дарує тобі тільки радість! 🎉

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Десять місяців — це майже рочок, і ми вже в захваті від того, яка чудова дівчинка росте! 🌼Нехай життя малятка буде яскравим і сонячним, як весняна квітка!🌷

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Вітаємо маленьке сонечко з 10 місяцями! ☀️ Нехай кожен день буде наповнений чудесами, усмішками та маминою ніжністю! 💗

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Милій леді — 10 місяців! Нехай життя буде наповнене радістю, затишком і теплом. Ти — справжній скарб для своєї сім'ї! 🎁🌟

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Уже 10 місяців щастя! Нехай ваша принцеса завжди буде усміхненою та радісною!🌸

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Крихітці — 10 місяців! Бажаємо найяскравіших днів і найтепліших обіймів! 🎀

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Нашій красуні — 10 місяців! Нехай її сміх звучить кожен день! 🎉

Вітання з 10 місяцями у віршах

Улыбайся папе, улыбайся маме,

Улыбайся миру, смейся вместе с нами!

Мы пока считаем месяцы, не годы,

Важные моменты, жизни эпизоды.

10 — как прекрасно, подрастай скорее,

С каждой новой датой становясь взрослее!

***

Десять месяцев счастливых

Рядом с вами ваша крошка.

Пусть малыш растет здоровым,

Ваша радость, свет в окошке.

Десять месяцев — так много,

Но в мгновенье пронеслись.

Десять месяцев — так мало,

Впереди еще вся жизнь!

***

С днем рожденья, наша крошка!

Десять месяцев. Ура!

Скоро бегать по дорожкам

Уж придет тебе пора.

А пока на четвереньки

Аккуратненько встаешь.

Береги свои коленки,

Очень скоро ты пойдешь!

***

Карапузик наш смышленый,

10 месяцев тебе!

Пусть успех, в тебя влюбленный,

Дарит счастье на земле!

Твои маленькие ножки

Очень скоро побегут

По красивейшей дорожке,

Да и к радости придут!

***

Тебе десять месяцев, милое чудо,

Спасибо, что ты есть в жизни моей!

С тобою прекрасна любая минута,

И мир мой стал ярче, чудесней, добрей!

Желаю тебе много сил и здоровья,

Скорее учись говорить и шагать!

Твою жизнь заботой, добром и любовью

Я буду всегда, ангел мой, наполнять!

***

Малечу зі святом сьогодні вітаю,

Хай Янгол завжди тебе оберігає!

Нехай кожен день буде схожим на казку,

Батьки хай дарують підтримку і ласку.

***

Маленьке янголятко,

Зі святом я вітаю!

Казкового дитинства

Тобі я побажаю.

Хай буде все чудово,

Хай здійсняться дива.

Чарівним буде свято,

Щасливим — все життя.

***

З 10 місяцями вітаю

І здоров’ячка бажаю,

Щоб всі задуми збувались,

Все погане забувалось.

Зростай в мирі та красі,

Щоб тобою пишались всі!

***

Хай дитинство звеселяє,

Мама з татом наставляє.

Щоб здорові всі були,

А найбільше з усіх — ти.

Щоб дарунки дарували,

В щічки міцно цілували.

Хай усмішка завжди сяє,

До забави надихає!

***

З днем народження вітаю

Й побажання надсилаю:

Щастя, успіхів, здоров’я,

Сонячних, яскравих днів,

Щоб тебе завжди за руку

Ангел Охоронець вів!

***

Вітаю, янголятко

І його родину,

Це мале дитятко

В цю чарівну днину.

Щоб ти посміхалось

Мамі і бабусі,

Радо обіймало

Тата і дідуся.