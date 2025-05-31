10 місяців щастя: найкращі привітання для малюків та їхніх батьків
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Як привітати дитину та батьків з 10 місяцями
Коли дитині виповнюється 10 місяців, це справжня нагода для радості. В цьому віці малюки вже посміхаються, повзають, вимовляють звуки, а деякі навіть роблять перші кроки.
Привітати батьків та самого малюка з цією милою датою – чудовий жест уваги та любові. "Телеграф" зібрав для вас найтепліші, душевні та кумедні привітання з 10 місяцями для хлопчиків, дівчаток та їхніх батьків – у прозі, віршах та смс.
Привітання з 10 місяцями хлопчику та його батькам у прозі та смс
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Вітаємо чудового хлопчика з 10 місяцями! 💙 Ти вже великий молодець — стільки всього вмієш, а попереду ще більше чудових відкриттів! Нехай кожен день буде наповнений сміхом, усмішками та турботою люблячих батьків!🌟
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Ура, нам уже 10 місяців! Нехай кожен новий день приносить радість, веселощі та безліч цікавих відкриттів. Рости міцним, розумним і щасливим хлопчиком!🎈
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Сьогодні тобі цілих 10 місяців! Ти вже зовсім дорослий малюк, і ми дуже раді бачити, як ти ростеш і радуєш своїх близьких! Нехай життя дарує тобі тільки щасливі моменти! 💫
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Вітаємо вас і вашого малюка з 10 місяцями! 🍼 Нехай кожен новий місяць приносить тільки радість, а батьки купають тебе в любові та турботі! 💙
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Сьогодні особливий день — малюку 10 місяців! Нехай цей місяць буде таким же яскравим, як його усмішка, і таким же добрим, як його погляд!🌞
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З 10 місяцями, чудесного малюка!🚼✨ Нехай він завжди буде в оточенні любові, турботи та тепла. А попереду його чекає тільки світле, щасливе майбутнє!
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Прекрасному хлопчику 10 місяців!🐾🌈 Це вже майже рік, а скільки всього він уже вміє! Нехай кожен крок буде впевненішим, а кожен день — чарівним!
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Маленькому скарбу — 10 місяців! Вітаємо і бажаємо рости розумним, здоровим і добрим хлопчиком, радувати всіх своїми досягненнями! 🎉💪
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Вітаємо з 10 місяцями! Нехай малюк росте здоровим і радісним! 🐣
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Маленькому диву — 10 місяців! Бажаємо йому рости на радість усім! 🌈💙
Привітання з 10 місяцями дівчинці та її батькам у прозі та смс
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Прекрасній дівчинці сьогодні 10 місяців! 💖 Нехай кожен день буде наповнений яскравими усмішками, казками та любов'ю!👑
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Вітаємо маленьку красуню з 10 місяцями! 🌸Бажаємо рости здоровенькою, веселою та доброю дівчинкою, радувати своїх близьких кожен день!🎀
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Чарівній дівчинці — 10 місяців! Ти вже вмієш так багато, а попереду — ціле життя чудес! Нехай кожен твій день буде як казка!🧚♀️✨
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Мила крихітко, з 10 місяцями тебе! 💕 Рости в атмосфері любові, турботи та тепла. Нехай кожен день дарує тобі тільки радість! 🎉
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Десять місяців — це майже рочок, і ми вже в захваті від того, яка чудова дівчинка росте! 🌼Нехай життя малятка буде яскравим і сонячним, як весняна квітка!🌷
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Вітаємо маленьке сонечко з 10 місяцями! ☀️ Нехай кожен день буде наповнений чудесами, усмішками та маминою ніжністю! 💗
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Милій леді — 10 місяців! Нехай життя буде наповнене радістю, затишком і теплом. Ти — справжній скарб для своєї сім'ї! 🎁🌟
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Уже 10 місяців щастя! Нехай ваша принцеса завжди буде усміхненою та радісною!🌸
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Крихітці — 10 місяців! Бажаємо найяскравіших днів і найтепліших обіймів! 🎀
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Нашій красуні — 10 місяців! Нехай її сміх звучить кожен день! 🎉
Вітання з 10 місяцями у віршах
Улыбайся папе, улыбайся маме,
Улыбайся миру, смейся вместе с нами!
Мы пока считаем месяцы, не годы,
Важные моменты, жизни эпизоды.
10 — как прекрасно, подрастай скорее,
С каждой новой датой становясь взрослее!
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Десять месяцев счастливых
Рядом с вами ваша крошка.
Пусть малыш растет здоровым,
Ваша радость, свет в окошке.
Десять месяцев — так много,
Но в мгновенье пронеслись.
Десять месяцев — так мало,
Впереди еще вся жизнь!
***
С днем рожденья, наша крошка!
Десять месяцев. Ура!
Скоро бегать по дорожкам
Уж придет тебе пора.
А пока на четвереньки
Аккуратненько встаешь.
Береги свои коленки,
Очень скоро ты пойдешь!
***
Карапузик наш смышленый,
10 месяцев тебе!
Пусть успех, в тебя влюбленный,
Дарит счастье на земле!
Твои маленькие ножки
Очень скоро побегут
По красивейшей дорожке,
Да и к радости придут!
***
Тебе десять месяцев, милое чудо,
Спасибо, что ты есть в жизни моей!
С тобою прекрасна любая минута,
И мир мой стал ярче, чудесней, добрей!
Желаю тебе много сил и здоровья,
Скорее учись говорить и шагать!
Твою жизнь заботой, добром и любовью
Я буду всегда, ангел мой, наполнять!
***
Малечу зі святом сьогодні вітаю,
Хай Янгол завжди тебе оберігає!
Нехай кожен день буде схожим на казку,
Батьки хай дарують підтримку і ласку.
***
Маленьке янголятко,
Зі святом я вітаю!
Казкового дитинства
Тобі я побажаю.
Хай буде все чудово,
Хай здійсняться дива.
Чарівним буде свято,
Щасливим — все життя.
***
З 10 місяцями вітаю
І здоров’ячка бажаю,
Щоб всі задуми збувались,
Все погане забувалось.
Зростай в мирі та красі,
Щоб тобою пишались всі!
***
Хай дитинство звеселяє,
Мама з татом наставляє.
Щоб здорові всі були,
А найбільше з усіх — ти.
Щоб дарунки дарували,
В щічки міцно цілували.
Хай усмішка завжди сяє,
До забави надихає!
***
З днем народження вітаю
Й побажання надсилаю:
Щастя, успіхів, здоров’я,
Сонячних, яскравих днів,
Щоб тебе завжди за руку
Ангел Охоронець вів!
***
Вітаю, янголятко
І його родину,
Це мале дитятко
В цю чарівну днину.
Щоб ти посміхалось
Мамі і бабусі,
Радо обіймало
Тата і дідуся.