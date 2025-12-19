День адвокатуры в Украине 2025: яркие открытки и картинки для поздравлений

19 декабря в Украине отмечается День адвокатуры

В пятницу, 19 декабря, украинцы отмечают не только День святого Николая по старому стилю, но и важный профессиональный праздник – День адвокатуры Украины.

Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада приняла Закон Украины "Об адвокатуре", заложив правовые основы деятельности адвокатов в нашем государстве. Однако официально праздновать День адвокатуры начали только в 2002 году, когда президент Украины Леонид Кучма подписал указ №1121/2002 об установлении этого профессионального дня.

Этот праздник является прекрасной возможностью почтить всех адвокатов, преданно стоящих на защите прав и законных интересов своих клиентов, обеспечивая справедливость и верховенство права. В этот день принято выражать благодарность и теплые слова коллегам, друзьям и знакомым, связанным с юридической профессией.

"Телеграф" подготовил подборку красивых открыток ко Дню адвокатуры Украины 2025, чтобы вы могли поздравить близких и коллег, и добавить праздничное настроение в их день. Не упускайте возможности сделать приятный сюрприз тем, кто выбирает путь служения закону.

Поздравление с Днем адвокатуры Украины 19 декабря

