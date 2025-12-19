День адвокатури в Україні 2025: яскраві листівки і картинки для привітань

19 грудня в Україні відзначається День адвокатури

У п'ятницю, 19 грудня, українці відзначають не лише День святого Миколая за старим стилем, а й важливе професійне свято – День адвокатури України.

Саме в цей день у 1992 році Верховна Рада ухвалила Закон України "Про адвокатуру", заклавши правові основи діяльності адвокатів у нашій державі. Проте офіційно святкувати День адвокатури почали лише у 2002 році, коли президент України Леонід Кучма підписав указ №1121/2002 про встановлення цього професійного дня.

Це свято є чудовою нагодою вшанувати всіх адвокатів, які віддано стоять на захисті прав і законних інтересів своїх клієнтів, забезпечуючи справедливість і верховенство права. В цей день заведено висловлювати вдячність та теплі слова колегам, друзям та знайомим, пов’язаним із юридичною професією.

"Телеграф" підготував добірку красивих листівок до Дня адвокатури України 2025, щоб ви могли привітати близьких і колег та додати святкового настрою в їхній день. Не втрачайте нагоди зробити приємний сюрприз тим, хто обирає шлях служіння закону.

Привітання з Днем адвокатури України 19 грудня

