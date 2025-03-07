Забывал слова, хвастался и целовался с мужчинами: факапы Трампа, которые стали известны на весь мир

Шутки популярны до сих пор

Дональд Трамп известен не только из-за своей должности президента США, но и неоднократными скандальными заявлениями, которые часто вызывали международный резонанс. Его неординарные приветствия с мировыми лидерами, которые иногда нарушали дипломатический протокол, также привлекали значительное внимание медиа. Внешность Трампа, особенно его характерная прическа, стала объектом многочисленных шуток и карикатур. Кроме того, его публичное поведение отличается полным отсутствием скромности — он регулярно хвастается своими достижениями, состоянием и способностями, часто используя преувеличения и самоуверенные утверждения.

"Телеграф" собрал факапы Трампа во время первого президентского срока. Также по каждому из случаев показали видео.

Рукопожатие

Рукопожатия Дональда Трампа стали объектом особого внимания масс-медиа из-за их необычности и часто демонстративного характера. Они отличаются чрезвычайной продолжительностью и иногда агрессивной манерой исполнения, что интерпретировалось многими как попытка показать доминирование. Особенно памятным стало его рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которое длилось 28 секунд и выглядело как своеобразное соревнование между лидерами.

Однако были и противоположные случаи, когда Трамп демонстративно игнорировал протокол. Один из самых неловких моментов произошел во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Овальном кабинете. Когда фотографы попросили лидеров пожать руки, а Меркель прямо спросила Трампа: "Хотите пожать руки?", он никак не отреагировал, сидя с каменным выражением лица. Этот эпизод вызвал международный резонанс и был расценен как дипломатическое пренебрежение, хотя позже они все же пожали друг другу руки.

Бромансы

Отношения Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном привлекли значительное внимание СМИ. После их первой встречи в Сингапуре Трамп публично заявил: "Мы влюбились друг в друга" и "у нас отличные отношения". Это заявление вызвало удивление, учитывая ранее напряженные отношения между странами.

Особенно памятным стал момент, когда Трамп просил журналистов снять их с Кимом "красивыми и стройными". Во время фотосессии Трамп активно руководил процессом, стремясь к тому, чтобы они выглядели наилучшим образом в кадре, что вызвало немало комментариев в мировой прессе.

Отношения Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном составляют отдельную, особую историю. Их встречи характеризуются необычными физическими проявлениями дружбы, которые часто становились вирусными в социальных сетях.

Один из самых памятных моментов произошел, когда Трамп неожиданно заметил, что на костюме у Макрона была перхоть. Во время визита Макрона в Белый дом в 2018 году Трамп, перед камерами, смахнув что-то с плеча французского президента, сказал: "У тебя небольшая перхоть… Давай, я уберу это. Теперь ты идеален!".

Их встречи также отличались длительными рукопожатиями. А также объятиями и даже поцелуями.

Скромности не занимать

Дональд Трамп известен тем, что регулярно хвастается своими достижениями, состоянием и способностями, часто используя повышение и самоуверенные утверждения. Например, во время своей президентской кампании и пребывания в должности, он часто заявлял о своих успехах в бизнесе и политике, называя себя "великим победителем" и "одним из самых успешных предпринимателей в мире".

Трамп также неоднократно подчеркивал свои возможности, как переговорщика и лидера, утверждая, что он является одним из лучших в мире в этих сферах. Кроме того, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Зеленский был слишком самоуверенным, тем самым выражая собственное видение ситуации и подчеркивая свою позицию как лидера, который хочет мира. Такие заявления часто сопровождаются самоуверенными высказываниями о том, что именно он знает, как решать самые сложные проблемы, такие как прекращение войны между Украиной и Россией.

Забывает и придумывает слова

Дональду Трампу иногда даются нелегко слова и речевые обороты, вызывающие забавные публичные ошибки, которые быстро распространяются в медиа и социальных сетях. Одним из самых известных случаев стала его ошибка в твите, где он назвал Чарльза, принца Уэльского (Prince of Wales), "принцем китов" (Prince of Whales), спутав название британской территории с морскими млекопитающими.

Не менее знаменитым стал его загадочный твит, где он использовал вымышленное слово "covfefe", которое сильно вызвало волну догадок и шуток, став интернет-мемом.

Также попал в неловкую ситуацию во время публичного выступления национального гимна США на футбольном матче, когда, казалось, он забыл слова и неуклюже пытался подпевать, что вызвало критику, ведь Трамп неоднократно подчеркивал важность уважения к национальным символам.

Забывчивость

Дональду Трампу присущи неудобные дипломатические ситуации. Показательным стал визит в Белый дом во время президентства Барака Обамы, когда Трамп, казалось, на мгновение забыл, что прибыл с женой Меланией, оставив ее позади, когда здоровался с супругами Обамы.

Еще более красноречивым случаем стала встреча с королевой Елизаветой II в Великобритании, где он нарушил королевский протокол, пойдя перед королевой во время осмотра почетного караула в Виндзорском замке — тогда как традиция требует идти рядом или позади королевы. Елизавета II вынуждена была обходить его.

На саммите G20 в Аргентине также создал неловкий момент, когда внезапно покинул сцену для группового фото мировых лидеров, не дождавшись официальной фотосессии, оставив президента Аргентины самого на сцене с растерянным видом.

Прическа

Прическа Дональда Трампа стала одной из самых узнаваемых черт его образа и объектом бесконечных шуток и обсуждений в медиа. Его характерные светло-желтые волосы, уложенные в сложную конструкцию, часто привлекают внимание своей необычной формой и направлением — они как будто зачесаны вперед с затылка, а затем закручены назад и в сторону, создавая необычный объем.

За годы появилось много теорий о природе его прически: от предположения об использовании парика или пересадки волос до специальных средств фиксации прочности.

Особое внимание привлек случай, когда сильный ветер растрепал его прическу, показав значительно более светлую защиту головы под редкими волосами, что вызвало новую волну мемов.

Сам Трамп шутливо комментировал свои волосы, утверждая, что это — "самая обсуждаемая прическа в Америке", и даже позволил некоторым людям публично прикасаться к ней, чтобы подтвердить, что она настоящая.

Ссора Трампа и Зеленского

На фоне громкой встречи президента Украины Владимиром Зеленским и президента США Дональдом Трампом в Вашингтоне социальные сети заполонили мемы, которые высмеивают спор между лидерами. Пользователи высмеяли и напряженную атмосферу, и заявления обоих руководителей страны, и эмоциональную реакцию украинцев на это зрелище.

Что создавали украинцы — смотрите в материале "Телеграфа" по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой самый подлый поступок в отношении Украины на посту президента совершил Трамп.