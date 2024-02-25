Украинский боец UFC сдался за 2 секунды до конца раунда (видео)

Боец проиграл трижды подряд в UFC (Ultimate Fighting Championship)

В ночь на воскресенье, 25 февраля, украинский боец смешанного стиля Денис Бондарь (14-5) проиграл свой третий бой в UFC. Недавно еще один отечественный боец ММА Игорь Потеря (20-5) проиграл в сильнейшей ММА-лиге мира.

Бондарь на шоу UFC Fight Night 237 в Мехико (Мексика) уступил местному бойцу Луису Родригесу (17-2). Об этом сообщает пресс-служба UFC в Twitter.

За 2 секунды до окончания 2-го раунда Денис признал поражение, похлопав ладонью по сопернику, который "задушил" украинца. Таким образом, Бондарь потерпел 5-е поражение в карьере и третье в UFC. К сожалению, наш боец еще ни раз не побеждал в сильнейшей ММА-лиге мира.

В главном бою вечера ММА в Мехико в рамках полулегкого веса (до 65,8 кг) в реванше сошлись экс-претенденты — мексиканец Яир Родригес (19-5) и американец Брайан Ортега (16-3). В итоге Ортега взял реванш, победив оппонента удушающим приемом в третьем раунде.

Ранее сообщалось, что легенда бокса Майк Тайсон наградил российского бойца ММА с триколором на плечах.

Напомним, известный российский боец ММА Вячеслав Дацик отправился на войну против Украины.