"Прощай, Малайзия": украинская спортсменка показала фигуру в бикини (фото)

Спортсменка відпочила після скандального чемпіонату світу

Украинская каратистка, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Терлюга, завершившая прошлый сезон номером один в своей весовой категории (до 55 кг), отдохнула в Малайзии. Своими впечатлениями украинка поделилась в соцсетях.

О своем путешествии в Азию Анжелика рассказала в своем блоге в Instagram. Каратистка, прощаясь с Малайзией, поделилась горячим фото в розовом бикини.

"Прощай, Малайзия", — подписала снимок Анжелика. Фото менее чем за сутки собрало несколько тысяч лайков и десятки восторженных комментариев.

Анжелика Терлюга в Малайзии

Примечательно, что 31-летняя Терлюга не довольна своей формой. Спортсменка публично пообещала "привести себя в порядок в ближайшее время". При этом пользователи считают, что у Анжелики идеальная фигура.

Напомним, на чемпионате мира по карате-2023 произошел скандал с участием украинки. В полуфинале Терлюга победила представительницу Болгарии Ивет Горанову (14-11), однако болгары подали протест из-за проблем с таймером, а организаторы решили "возобновить" дуэль со счета 5:4 в пользу Ивет. Горанова, избегая боя, выиграла поединок со счетом 6:4. После этого Анжелика жестко обратилась к организаторам. К слову, на Европейских играх-2023 Терлюга победила Горанову в битве за "золото".