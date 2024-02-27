"Прощавай, Малайзія": українська спортсменка показала фігуру у бікіні (фото)

Спортсменка відпочила після скандального чемпіонату світу

Українська каратистка, срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо Анжеліка Терлюга, яка завершила минулий сезон номером один у своїй ваговій категорії (до 55 кг), відпочила в Малайзії. Своїми враженнями українка поділилася у соцмережах.

Про свою подорож до Азії Анжеліка розповіла у своєму блозі в Instagram. Каратистка, прощаючись із Малайзією, поділилася гарячим фото у рожевому бікіні.

"Прощавай, Малайзія", — підписала знімок Анжеліка. Фото менш ніж за добу зібрало кілька тисяч вподобайок та десятки захоплених коментарів.

Анжеліка Терлюга у Малайзії

Примітно, що 31-річна Терлюга незадоволена своєю формою. Спортсменка публічно пообіцяла "привести себе у форму найближчим часом". При цьому користувачі вважають, що Анжеліка має ідеальну фігуру.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з карате-2023 стався скандал за участю українки. У півфіналі Терлюга перемогла представницю Болгарії Івет Горанову (14-11), проте болгари протестували через проблеми з таймером, а організатори вирішили "відновити" дуель з рахунку 5:4 на користь Івет. Горанова, уникаючи бою, виграла поєдинок із рахунком 6:4. Після цього Анжеліка жорстко звернулася до організаторів. До речі, на Європейських іграх-2023 Терлюга перемогла Горанову у битві за "золото".